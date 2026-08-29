Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη Ντόρτμουντ στο ματς με το Αμβούργο για την 1η αγωνιστική της Bundesliga και στη συνέχεια στάθηκε άτυχος καθώς τραυματίστηκε στο γόνατο και αντικαταστάθηκε.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν αυτός που έκανε το 2-0 για τη Μπορούσια λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, με σουτ εντός περιοχής, το οποίο κόντραρε σε αντίπαλο.

Ήταν το ιδανικό ντεμπούτο στη Bundesliga για τον Κωνσταντέλια, στο δεύτερο ημίχρονο όμως στάθηκε άτυχος, καθώς στο 54ο λεπτό τραυματίστηκε στο γόνατο, με το ιατρικό επιτελείο να μπαίνει αμέσως στον αγωνιστικό χώρο.

Ο «Ντέλιας» έδειχνε ότι πονούσε και τελικά αντικαταστάθηκε από τον Ζάμπιτσερ, με τους ανθρώπους της Ντόρτμουντ να ανησυχούν για τον τραυματισμό του καθώς πήγε στον πάγκο κουτσαίνοντας και άπαντες περιμένουν με αγωνία τα αποτελέσματα της μαγνητικής, στην οποία θα υποβληθεί την Κυριακή (30/8) ή τη Δευτέρα (31/8).