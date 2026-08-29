Στο ντεμπούτο τους στη Bundesliga με τη φανέλα της Ντόρτμουντ, με αντίπαλο το Αμβούργο, οι δύο Έλληνες άσοι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να πετυχαίνει το πρώτο του γκολ και τον Κωνσταντίνο Καρέτσα να δίνει την πρώτη ασίστ.

Η Μπορούσια έδωσε δεκάδες εκατ. ευρώ για την απόκτηση των δύο Ελλήνων καθώς περιμένει πολλά από αυτούς τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον και από την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος δείχνουν έτοιμοι να ανταποκριθούν στις προσδοκίες.

Υποδεχόμενη το Αμβούργο, η Ντόρτμουντ άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό με τον Γκιρασί μετά την ασίστ του Καρέτσα και λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου έγινε το 2-0 με σκόρερ τον Κωνσταντέλια.

Ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ πήρε τη μπάλα μέσα στην περιοχή και με σουτ, το οποίο κόντραρε σε αντίπαλο, την έστειλε στα δίχτυα μέσα σε αποθέωση.