Μπορεί οι προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ το 2028 να μοιάζουν ακόμα μακριά, όμως η κούρσα για τον Λευκό Οίκο φαίνεται πως έχει ήδη αρχίσει να «ζεσταίνεται».

Το όνομα του Πιτ Χέγκσεθ προστέθηκε απρόσμενα στη συζήτηση για την επόμενη ημέρα του MAGA, με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας πάντως να βάζει «φρένο» στα σενάρια, αποκαλώντας τα «100% ψευδή».

Το NBC μετέδωσε, επικαλούμενο πηγές, ότι ο Χέγκσεθ θεωρούσε τον εαυτό του φυσικό διάδοχο της πολιτικής κληρονομιάς του Ντόναλντ Τραμπ και του κινήματος MAGA και ότι θα επικέντρωνε την προεκλογική του εκστρατεία σε ζητήματα άμυνας και κοινωνικής πολιτικής.

Ωστόσο, ο πρώην παρουσιαστής του Fox News διέψευσε το δημοσίευμα. Συγκεκριμένα, επεσήμανε ότι μοναδικός του στόχος είναι να κάνει το υπουργείο του «ξανά μεγάλο», προσθέτοντας: «Συνεχίστε, Πατριώτες, και απολαύστε το βράδυ της Παρασκευής σας».

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We told NBC that, but they just lie w/ anonymous “sources.”



My only job: Make @DeptofWar Great Again.



Carry on Patriots, and enjoy your Friday night. https://t.co/OxwekfSAjy — Pete Hegseth (@PeteHegseth) August 28, 2026

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι θα άρχιζε ως αουτσάιντερ στη «μάχη» για το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών. Ο Τζέι Ντι Βανς συγκέντρωσε ποσοστό 53%, έναντι 35% του Μάρκο Ρούμπιο. Ο Πιτ Χέγκσεθ περιορίστηκε μόλις στο 1% σε δημοσκόπηση του Conservative Political Action Conference που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα εφέτος.