Τρεις άνδρες έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλου από φορτηγό-ψυγείο εν κινήσει σε αυτοκινητόδρομο στο Κάιρο.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο που έγινε viral και συγκρίθηκε με σκηνές από τη σειρά ταινιών «Fast & Furious».

Στο βίντεο φαίνεται ένας από τους κλέφτες που επέβαιναν σε ένα πράσινο αγροτικό, να ακολουθεί ένα όχημα μεταφοράς πουλερικών κατά μήκος του δρόμου της ερήμου Καΐρου-Ισμαηλίας. Ενώ και τα δύο οχήματα κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, οι δράστες ξεφόρτωσαν το φορτίο από το πίσω μέρος με το βίντεο να παραπέμπει σε χολιγουντιανή ταινία.

Η εταιρεία στην οποία ανήκει το φορτίο δήλωσε ότι συνεργάζεται με τις Αρχές ασφαλείας στην τρέχουσα έρευνα, ενώ παράλληλα αυστηροποιεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας για την προστασία των οδηγών και του φορτίου της. Σύμφωνα με τις Αρχές, τρεις άνδρες έκλεψαν 105 κιλά κοτόπουλου από το πίσω μέρος ενός φορτηγού που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα σε αυτοκινητόδρομο.

Οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης συγκρίνουν το περιστατικό με τη σειρά ταινιών «Fast & Furious». Σύμφωνα με την κατάθεση του οδηγού του φορτηγού, το όχημα μετέφερε τέσσερις τόνους κοτόπουλου από ένα εργοστάσιο. Ο οδηγός είπε ότι δεν είχε συνειδητοποιήσει ότι είχε γίνει η κλοπή και ανακάλυψε, μόνο μετά το περιστατικό, ότι έλειπαν 105 κιλά εμπορευμάτων.

🇪🇬 Fast & Furious in Egypt: thieves pulled 105 kilograms of chicken from a moving van



The driver noticed nothing, and the victim company learned about the theft only from a video that went viral on social media. pic.twitter.com/Ay043GPGt7 — Visegrád 24 (@visegrad24) August 28, 2026

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Αιγύπτου δήλωσε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας εντόπισαν μια ομάδα έξι υπόπτων που είχαν προηγούμενο ποινικό μητρώο.

Το υπουργείο δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης σύλληψης των υπόπτων, υπήρξε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ των υπόπτων και της Αστυνομίας. «Ως αποτέλεσμα, τρεις ύποπτοι σκοτώθηκαν, ενώ άλλοι τρεις συνελήφθησαν. Κατασχέθηκαν, επίσης, όπλα και το όχημα που χρησιμοποιήθηκε στη ληστεία», ανέφερε το υπουργείο.