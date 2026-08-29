Ανοιχτό αφήνει ο Παύλος Πολάκης το ενδεχόμενο να διεκδικήσει εκ νέου την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθαρίζοντας ότι για τον ίδιο το συγκεκριμένο κεφάλαιο «δεν έχει κλείσει».

Σε συνέντευξή του στα «Χανιώτικα Νέα», ο βουλευτής Χανίων αναφέρθηκε στις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, στις πιθανές συνεργασίες στον προοδευτικό χώρο, αλλά και στις σχέσεις του με τον Αλέξη Τσίπρα και τον Στέφανο Κασσελάκη.

«Δεν έχει κλείσει» η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ

Ερωτηθείς εάν έχει κλείσει για τον ίδιο το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, ο Παύλος Πολάκης απάντησε:

«Όχι βέβαια, δεν έχει κλείσει. Η Δούρου είναι πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Ομάδας, δεν είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι αυτή την περίοδο υπάρχει μια κατάσταση «συλλογικής ηγεσίας», η οποία θα ξεκαθαρίσει στην πορεία προς τις εκλογές ή μετά από αυτές.

Παράλληλα, απέρριψε την κριτική ότι η πολιτική του στάση δυσκολεύει τις συνεργασίες στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, λέγοντας πως δεν πρεσβεύει «λαϊκισμό», αλλά ένα «λαϊκό πρόγραμμα» που είναι κοινωνικά αναγκαίο και άμεσα εφαρμόσιμο.

Οι όροι του για μια προοδευτική κυβέρνηση

Ο Παύλος Πολάκης έθεσε συγκεκριμένες προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα ευρύτερο προοδευτικό κυβερνητικό σχήμα.

Μεταξύ άλλων, τάχθηκε υπέρ της επιστροφής της ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο, της ενίσχυσης του κρατικού ελέγχου στα ΕΛΠΕ και της επιστροφής της Εθνικής Τράπεζας στο Δημόσιο.

Παράλληλα, επανέφερε τις προτάσεις για 13ο και 14ο μισθό και 13η σύνταξη, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω φορολόγησης μερισμάτων και υπερκερδών.

Στο ερώτημα εάν θα στήριζε ένα ευρύτερο προοδευτικό σχήμα ανεξάρτητα από το πρόσωπο που θα ηγούνταν, ήταν ξεκάθαρος:

«Με αυτήν τη συμφωνία βάζουμε πλάτη. Χωρίς αυτήν δεν βάζουμε».

Οι αιχμές για Τσίπρα και Κασσελάκη

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Δεν άλλαξα εγώ, ο Τσίπρας έφυγε».

Του καταλόγισε, μάλιστα, ότι την περίοδο 2019-2023 δεν άσκησε την αντιπολίτευση που θα έπρεπε, σημειώνοντας: «Έκανα εγώ και μερικοί άλλοι».

Αναφερόμενος στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού, είπε ακόμη πως δεν έχει απαντήσει συνειδητά μέχρι σήμερα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να το κάνει στο μέλλον.

Για τον Στέφανο Κασσελάκη, ο Παύλος Πολάκης αναγνώρισε ότι τον είχε στηρίξει στην εσωκομματική εκλογή, ωστόσο στη συνέχεια εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του, χρησιμοποιώντας τον χαρακτηρισμό «απατεώνας».

«Δεν με αφήνει αδιάφορο» ο Δήμος Χανίων

Ανοιχτό άφησε ο Παύλος Πολάκης και το ενδεχόμενο να επιστρέψει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Σε ερώτηση για το εάν θα μπορούσε να διεκδικήσει στο μέλλον τον Δήμο Χανίων ή την Περιφέρεια Κρήτης, απάντησε ότι δεν τον αφήνει αδιάφορο μια τέτοια προοπτική.

«Εμένα, ναι, η Αυτοδιοίκηση μου αρέσει πάρα πολύ», δήλωσε, αφήνοντας ωστόσο την τελική απόφαση για αργότερα, ανάλογα και με τις πολιτικές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στο μοντέλο ανάπτυξης των Χανίων, υποστηρίζοντας ότι οι υποδομές της πόλης έχουν φτάσει στα όριά τους και τάχθηκε κατά της περαιτέρω μεγάλης ξενοδοχειακής ανάπτυξης.