Μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα βρέθηκαν αστυνομικοί στην Ιεράπετρα, όταν εντόπισαν μέσα σε σπίτι τη σορό ενός άνδρα σε προχωρημένη αποσύνθεση.

Οι αστυνομικές Αρχές ειδοποιήθηκαν για έντονη δυσοσμία, η οποία αναδυόταν από σπίτι όπου διέμενε αλλοδαπός, στην περιοχή μεταξύ των Εργατικών Κατοικιών και της Καλλιθέας, βόρεια της πόλης της Ιεράπετρας.

Οι αστυνομικοί κινητοποιήθηκαν άμεσα και, αφού παραβίασαν την είσοδο του σπιτιού, βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο θέαμα.

Μέσα στην κατοικία εντοπίστηκε η σορός ενός άνδρα, άγνωστης ηλικίας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, ενώ ο θάνατός του φέρεται να είχε επέλθει πολλές ημέρες νωρίτερα.

Οι αστυνομικές Αρχές αναζητούν στοιχεία προκειμένου να ταυτοποιήσουν τον άνδρα, ο οποίος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, είναι βουλγαρικής υπηκοότητας, καθώς και να εξακριβώσουν τις συνθήκες και τα αίτια του θανάτου του. Προς το παρόν, όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά.

Η σορός του άτυχου άνδρα θα μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία του ΠΑΓΝΗ, όπου θα πραγματοποιηθούν νεκροψία-νεκροτομή και εργαστηριακός έλεγχος, προκειμένου να πέσει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του.