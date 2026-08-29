Με μια σύντομη αλλά ξεκάθαρη ανάρτηση στα social media θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα η Ρούλα Κορομηλά, αναφερόμενη στην ηλικία και στα στερεότυπα που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από τις γυναίκες.

Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει χαμογελαστή στον φακό και επέλεξε να τη συνοδεύσει με μια χαρακτηριστική φράση.

«Ηλικία λήξης έχουν τα προϊόντα, όχι οι γυναίκες…», έγραψε η Ρούλα Κορομηλά, προσθέτοντας στη συνέχεια ένα emoji που κλείνει το μάτι.

Η ανάρτηση έγινε την Παρασκευή 28 Αυγούστου και, χωρίς να χρειαστεί να προσθέσει περισσότερα λόγια, η παρουσιάστρια εξέφρασε τη θέση της απέναντι στον τρόπο με τον οποίο συχνά αντιμετωπίζεται η ηλικία των γυναικών.

Η Ρούλα Κορομηλά είναι ιδιαίτερα ενεργή στο Instagram και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από την καθημερινότητα και τις εξόδους της.