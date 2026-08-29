Το σύνθημα για επανεκκίνηση, μετά τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ από την Ευρώπη, έδωσε ο Ιβάν Σαββίδης με όσα είπε στους παίκτες της ομάδας στην προπόνηση του Σαββάτου (29/8).

Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, έχοντας μαζί του τους δύο γιους του, πήγε στην προπόνηση των «ασπρόμαυρων» και μίλησε στην ομάδα, θέλοντας να δώσει το σύνθημα για ανασύνταξη μετά τον πρόωρο αποκλεισμό στην Ευρώπη από τη Μπραν.

Ο «δικέφαλος του βορρά» θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο εκτός έδρας στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος και ο Σαββίδης τόνισε στους παίκτες πως θα πρέπει να αντιμετωπίσουν σαν τελικό κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα.

«Ο χρόνος δεν γυρίζει πίσω. Δεν μας βοηθάει να κοιτάμε πίσω. Ξεχάστε ό,τι έγινε στην Ευρώπη, είναι ένα κακό όνειρο. Αύριο ξεκινάμε από την αρχή. Θέλω όλοι σας να πιστεύετε στον στόχο. Δεν μπορεί να είναι στον ΠΑΟΚ κάποιος που δεν πιστεύει.

Εγώ θέλω να φτιάξω μια ομάδα, στα γραφεία και στο γήπεδο, που πιστεύει στον στόχο. Πρέπει να κάνουμε πράγματα που δεν κάναμε στο παρελθόν», είπε αρχικά ο Σαββίδης, προσθέτοντας πως «στο γήπεδο μπαίνουν έντεκα, αλλά πρέπει να παίζουν σαν ένα».

Συνεχίζοντας, ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ τόνισε προς τους παίκτες: «Αντιμετωπίστε κάθε αγώνα σαν τελικό. Τρεις βαθμοί κάθε εβδομάδα, ξεκινώντας από αύριο, τίποτα άλλο. Η έναρξη του πρωταθλήματος δεν ήταν ο Λεβαδειακός. Η έναρξη είναι από αύριο. Πρέπει να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια και το όνομα του ΠΑΟΚ και να αποδεικνύουμε κάθε μέρα ποιοι είμαστε και πόσο μεγάλος σύλλογος είμαστε».