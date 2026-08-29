Για τη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη μίλησε η Δέσποινα Βανδή, σε συνέντευξή της στην εφημερίδα Espresso και τη δημοσιογράφο Σπυριδούλα Τριάντου.

Λίγο πριν από την έναρξη των νυχτερινών της εμφανίσεων μαζί με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον σύντροφό της και στα στοιχεία του χαρακτήρα του που ξεχωρίζει.

Τι είναι αυτό που θαυμάζει περισσότερο στον Βασίλη Μπισμπίκη;

«Ο Βασίλης είναι ένας γενναιόδωρος άνθρωπος που αγαπάει πραγματικά τον συνάνθρωπο, σέβεται τους φίλους του, μπορείς να ακουμπήσεις επάνω του, ο λόγος του είναι ντόμπρος, έχει αξίες και είναι ένας πολύ καλός πατέρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Δέσποινα Βανδή στάθηκε επίσης στον αυθόρμητο και παρορμητικό χαρακτήρα του, στοιχεία που, όπως λέει, κάνουν την καθημερινότητά τους πιο ενδιαφέρουσα.

«Πέρα από αυτό, όμως, αγαπάω τον παρορμητισμό και τον αυθορμητισμό που έχει, γεγονός που κάνει τη ζωή μας πολύ ενδιαφέρουσα σε καθημερινή βάση! Είναι επίσης ένας άνθρωπος χωρίς δεύτερες σκέψεις! Με αλήθεια! Θαυμάζω, επίσης, το ταλέντο που έχει και ως ηθοποιός και ως σκηνοθέτης!», σημείωσε.

Ποια είναι, όμως, η πιο όμορφη πλευρά της σχέσης τους που ο κόσμος δεν βλέπει πίσω από τις φωτογραφίες και τις δημόσιες εμφανίσεις;

Η απάντηση της τραγουδίστριας ήταν σύντομη και ιδιαίτερα προσωπική:

«Το ότι κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά», εξομολογήθηκε η Δέσποινα Βανδή.