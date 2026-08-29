Τις στιγμές που έζησε στις Μαλδίβες συνεχίζει να μοιράζεται η Ιωάννα Τούνη, λίγες ημέρες μετά την επιστροφή της στη Θεσσαλονίκη.

Η επιχειρηματίας και influencer δημοσίευσε ένα νέο βίντεο στο TikTok με στιγμιότυπα από το εξωτικό ταξίδι της και θέλησε να στείλει το δικό της μήνυμα για την ηλικία και την εμφάνισή της.

Στα πλάνα εμφανίζεται με ένα καφέ φόρεμα με κοψίματα στην κοιλιά και τα μαλλιά της πιασμένα σε κοτσίδα.

«Πώς ακούγεται η ζωή όταν είσαι 33 και είσαι πιο ωραία από όταν ήσουν 23», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στο βίντεο, ενώ στη λεζάντα πρόσθεσε: «Τα τριάντα είναι τα νέα 20».

Το βίντεο συνοδεύεται από το «Stereo Love» των Edward Maya και Vika Jigulina.

Η Ιωάννα Τούνη παραμένει ιδιαίτερα ενεργή στα social media, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε πυρετό προετοιμασιών για τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα. Στα σχέδιά της περιλαμβάνονται νέα συλλογή ρούχων και επιχειρηματική επέκταση στο εξωτερικό.

Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα ολοκλήρωσε την αγορά και την ανακαίνιση του νέου της διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη.