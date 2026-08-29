«Το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας δεν είναι απλά μία άγκυρα σταθερότητας στη Μέση Ανατολή, αλλά και θεματοφύλακας του status quo που διέπει τους Αγίους Τόπους. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία διαχρονικά, αλλά ακόμη περισσότερο στις μέρες μας, που, δυστυχώς, βλέπουμε να υπάρχει και πάλι ένταση και πολεμικές συγκρούσεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Θύματα αυτών των συγκρούσεων είναι όλοι οι λαοί της περιοχής, και ιδιαιτέρως οι θρησκευτικές μειονότητες. Γι’ αυτό βλέπουμε με ανησυχία τη συρρίκνωση του πληθυσμού των χριστιανών στη Μέση Ανατολή».

Αυτά επισήμανε ο γενικός γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας (ΔΣΟ), δρ Μάξιμος Χαρακόπουλος, στην προσφώνησή του προς τον πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, Μαζέν Κάντι, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Ελλάδα.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της ΔΣΟ ευχαρίστησε τον πρόεδρο του ιορδανικού Κοινοβουλίου για τη στήριξη που προσφέρει στο έργο της Οργάνωσης, με κορυφαία απόδειξη τη φιλοξενία που παρείχε για τη διοργάνωση της Διεθνούς Γραμματείας στο Αμμάν το φθινόπωρο του 2025. Επίσης εξήρε την πρωτοβουλία ίδρυσης του Διεθνούς Ορθόδοξου Πανεπιστημίου στο Αλ-Μαγκτάς, που εγκαινιάστηκε από τον Βασιλιά της Ιορδανίας Αμπντάλα Β΄ και τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, το οποίο βρίσκεται στον ιερό τόπο της Βάπτισης του Χριστού.

Εορτασμός των 2000 χρόνων από τη βάπτιση του Χριστού

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Βουλής της Ιορδανίας τόνισε τη σημασία που δίνει η Ιορδανία στην ανεξιθρησκεία και στην ειρηνική συμβίωση. Όπως είπε «μερικοί από μας παραμένουν χριστιανοί και μερικοί από μας έχουν γίνει μουσουλμάνοι. Το ιερό κοράνι που είναι ο θεόσταλτος λόγος του ίδιου του Θεού, έχει αναφερθεί σε πολλά σημεία του στον Ιησού Χριστό και στη Μαριάμ, και αυτό επιβάλλει τον σεβασμό».

Ο ίδιος στηλίτευσε το γεγονός ότι «μερικοί προσπαθούν να προκαλέσουν ρήξη ανάμεσα στις θρησκείες δια της διχόνοιας, δια του διχασμού, αλλά στην πραγματικότητα η θρησκεία ανήκει στον Θεό και ο Θεός είναι ένας και μοναδικός».

Μάλιστα προσκάλεσε τα μέλη της ΔΣΟ να συμμετάσχουν στις αφιερωματικές δράσεις που θα αναλάβει η κυβέρνηση της Ιορδανίας για τους εορτασμούς το 2030 της επετείου των 2000 ετών από τη Βάπτιση του Ιησού Χριστού.

Τέλος, σημειώνεται ότι στη συνάντηση συμμετείχε, επίσης, ο Ιορδανός βουλευτής, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας φιλίας Ιορδανίας – Ελλάδας και μέλος της αντιπροσωπείας της Ιορδανίας στη ΔΣΟ, δρ Hayel Ayash.