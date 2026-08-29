Η Μπόρατς Μπάνια Λούκα στο ΟΑΚΑ θα είναι η πρώτη αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa Conference League.

Ο αγώνας των «πράσινων» με τους Βόσνιους θα γίνει στις 15 Οκτωβρίου και μία εβδομάδα μετά θα αντιμετωπίσουν εκτός έδρας την Καϊράτ Αλμάτι στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής.

Στην 3η αγωνιστική η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ θα φιλοξενήσει την ΤΣΣΚΑ Σόφιας στις 5 Νοεμβρίου και ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Νόρντζελαντ στις 26 Νοεμβρίου.

Στις 10 Δεκεμβρίου το «τριφύλλι» θα αναμετρηθεί με τη Φράιμπουργκ στη Γερμανία για την 5η αγωνιστική ενώ για την 6η και τελευταία της League Phase θα υποδεχθεί, στις 17 Δεκεμβρίου, τη Μπράιτον.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού

Παναθηναϊκός – Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Πέμπτη 15/10 – 19:45)

Καϊράτ Αλμάτι – Παναθηναϊκός (Πέμπτη 22 Οκτωβρίου – 17:30)

Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Πέμπτη 5 Νοεμβρίου – 22:00)

Νόρντζελαντ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη 26 Νοεμβρίου – 22:00)

Φράιμπουργκ – Παναθηναϊκός (Πέμπτη (10 Δεκεμβρίου – 19:45)

Παναθηναϊκός – Μπράιτον (Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου – 22:00)