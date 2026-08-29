Με οβιδιακές μεταμορφώσεις προσιδιάζουν οι ταξιδιωτικές συνήθειες το 2026. Πρόκειται για τάσεις που αλλάζουν αισθητά αυτή την περίοδο με τους επισκέπτες να αναζητούν περισσότερο βιωματικές εμπειρίες, λιγότερο κορεσμένους προορισμούς και ταξίδια που συνδέονται με σημαντικές προσωπικές στιγμές. Από τα οικογενειακά «ταξίδια-ορόσημο» έως τη στροφή σε μικρότερες πόλεις, δραστηριότητες στη φύση και τοπικές εμπειρίες, τα νέα δεδομένα της Kuoni και της Tripadvisor καταγράφουν μια διαφορετική εικόνα για το πώς επιλέγονται πλέον οι προορισμοί.

Η Ελλάδα διατηρεί ισχυρή παρουσία και σε αυτή τη μετατόπιση, καθώς συγκαταλέγεται στους κορυφαίους προορισμούς για τα λεγόμενα «nest-cations», δηλαδή τα τελευταία μεγάλα οικογενειακά ταξίδια πριν τα παιδιά φύγουν από το σπίτι και ξεκινήσουν την ανεξάρτητη ζωή τους.

Το τελευταίο μεγάλο οικογενειακό ταξίδι

Έρευνα της Kuoni σε 2.000 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο, μεταξύ των οποίων γονείς και ενήλικα παιδιά, δείχνει ότι το 43% θεωρεί πως κάθε οικογένεια θα έπρεπε να πραγματοποιήσει ένα τελευταίο μεγάλο ταξίδι μαζί πριν αλλάξει η καθημερινότητά της.

Μεταξύ των γονέων, το ποσοστό ανεβαίνει στο 62%, ενώ ένας στους τέσσερις γονείς με παιδιά ηλικίας 18 έως 24 ετών που έχουν ήδη φύγει από το σπίτι δηλώνει ότι θα ήθελε να είχε πραγματοποιήσει ένα τέτοιο ταξίδι όσο υπήρχε ακόμη η ευκαιρία.

Στους γονείς που έχουν ήδη περάσει στη φάση του «emptynest», το 35% χαρακτηρίζει ένα τελευταίο οικογενειακό ταξίδι ως μία από τις σημαντικότερες εμπειρίες που μπορεί να μοιραστεί μια οικογένεια.

Η τάση αποτυπώνεται και στις κρατήσεις της Kuoni. Την τελευταία πενταετία, περισσότερο από το 27% των οικογενειακών κρατήσεων περιλάμβανε τουλάχιστον έναν ταξιδιώτη ηλικίας 16 έως 25 ετών. Οι κρατήσεις της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας αυξήθηκαν κατά 55% σε ετήσια βάση το 2022-23 και έκτοτε διατηρούνται πάνω από το 27%.

Για το 2026, οι Μαλδίβες, η Ταϊλάνδη και ο Μαυρίκιος καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στις σχετικές κρατήσεις, με μερίδια 15,2%, 9,8% και 8% αντίστοιχα. Στη δεκάδα περιλαμβάνεται και η Ελλάδα, μαζί με τις ΗΠΑ, την Κένυα, το Βιετνάμ, την Ιταλία, την Ινδονησία και την Τανζανία.

Ιδιαίτερα δυναμική είναι η άνοδος προορισμών που συνδυάζουν χαλάρωση με εμπειρίες. Οι οικογενειακές κρατήσεις για το Βιετνάμ αυξήθηκαν κατά 145%, για την Τανζανία κατά 83% και για την Κένυα κατά 61% σε ετήσια βάση.

Τι αναζητούν οι οικογένειες

Το 31% των βρετανικών οικογενειών θα επέλεγε έναν ζεστό, παραθαλάσσιο προορισμό για ένα ταξίδι-ορόσημο, ενώ το 18% θα προτιμούσε all-inclusive θέρετρο. Επιπλέον, το 9% των γονέων με παιδιά που εξακολουθούν να μένουν στο σπίτι θα επέλεγε έναν προορισμό που βρίσκεται στη λίστα των ταξιδιωτικών τους ονείρων.

Ως ιδανική ηλικία για το τελευταίο μεγάλο οικογενειακό ταξίδι, οι γονείς τοποθετούν περίπου τα 18 χρόνια, ενώ τα ενήλικα παιδιά λίγο αργότερα, γύρω στα 20.

Παρότι το 44% των νέων ηλικίας 18 έως 24 ετών δηλώνει ότι θα συνέχιζε να ταξιδεύει με την οικογένεια και μετά την αποχώρηση από το πατρικό σπίτι, το 29% δεν είναι βέβαιο ότι η οικογένειά του θα πραγματοποιήσει ποτέ ένα τέτοιο ταξίδι.

Από τα αξιοθέατα στις εμπειρίες

Παράλληλα με τις οικογενειακές μετακινήσεις, τα στοιχεία της Tripadvisor για το πρώτο εξάμηνο του 2026 δείχνουν σαφή στροφή προς περισσότερο βιωματικά ταξίδια.

Οι δραστηριότητες χειροτεχνίας κατέγραψαν άνοδο 88% σε ετήσια βάση, ενώ οι κρατήσεις για συναυλίες και ειδικές εκδηλώσεις αυξήθηκαν κατά 87%.

Η Ιαπωνία ξεχωρίζει στη συγκεκριμένη κατηγορία, καθώς οι κρατήσεις Αμερικανών ταξιδιωτών για μαθήματα παραδοσιακών ιαπωνικών τεχνών και χειροτεχνίας αυξήθηκαν περισσότερο από 300%. Η χώρα συγκεντρώνει πλέον μία στις πέντε σχετικές κρατήσεις παγκοσμίως.

Cooking classes, μαθήματα χειροτεχνίας και χορού βρίσκονται επίσης ανάμεσα στις εμπειρίες με τις υψηλότερες αξιολογήσεις στην Tripadvisor, ξεπερνώντας κατά μέσο όρο το 4,8 στα 5.

Η φύση και η θάλασσα στο επίκεντρο

Ισχυρή άνοδο καταγράφουν και οι υπαίθριες δραστηριότητες. Τα eco tours αυξήθηκαν κατά 62% παγκοσμίως και οι οργανωμένες εξορμήσεις για ψάρεμα κατά 41%.

Στις ΗΠΑ, οι υποβρύχιες περιηγήσεις σημείωσαν άνοδο 111%, τα eco tours 83%, οι εμπειρίες σκι και χιονιού 42% και οι δραστηριότητες στη φύση και την άγρια ζωή 41%.

Ανάλογη είναι η εικόνα και στο wellness, με τις κρατήσεις για ημερήσιες spa εμπειρίες να αυξάνονται κατά 45%. Οι ταξιδιώτες στρέφονται περισσότερο σε φυσικές ιαματικές πηγές, λασπόλουτρα και γεωθερμικές πισίνες.

Η στροφή προς τη φύση ενισχύει και τους παράκτιους προορισμούς. Στις ΗΠΑ, το Catalina Island κατέγραψε αύξηση 383% στις κρατήσεις εμπειριών, ενώ οι κρατήσεις για fishingcharters αυξήθηκαν κατά 57%, για parasailing κατά 45% και για ενοικιάσεις σκαφών κατά 37%.

Κερδίζουν έδαφος οι λιγότερο γνωστοί προορισμοί

Ένα από τα ισχυρότερα ευρήματα της Tripadvisor αφορά τους προορισμούς εκτός των 100 δημοφιλέστερων της πλατφόρμας, οι οποίοι αναπτύχθηκαν στο πρώτο εξάμηνο του 2026 με περισσότερο από διπλάσιο ρυθμό σε σχέση με το Top 100.

Στην Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική, η Γουατεμάλα σημείωσε αύξηση 74%, ο Άγιος Μαρτίνος 57%, η Ονδούρα 49% και τα Νησιά Κέιμαν 45%.

Στην Ευρώπη, η Αλβανία ξεχωρίζει με άνοδο 60%, ενισχύοντας την παρουσία της ως εναλλακτικός μεσογειακός προορισμός. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι η ζήτηση μετακινείται σταδιακά από τα καθιερωμένα hotspots προς προορισμούς με μικρότερη τουριστική πίεση, περισσότερες δραστηριότητες και ισχυρότερη σύνδεση με την τοπική ταυτότητα.