Ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί τη Χόφενχαϊμ, στις 17 Σεπτεμβρίου, για την 1η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Οι Κρητικοί κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση για τη League Phase αποκλείοντας με δύο νίκες την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και ο πρώτος αντίπαλός τους θα είναι η Χόφενχαϊμ στο Παγκρήτιο.

Στη 2η αγωνιστική, στις 15 Οκτωβρίου, η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Ρεν και μία εβδομάδα μετά θα φιλοξενήσει τη Λεβερκούζεν στο πλαίσιο της 3ης.

Θα ακολουθήσει, στις 5 Νοεμβρίου, το εκτός έδρας παιχνίδι με τη Χάποελ Μπερ Σεβά για την 4η αγωνιστική, ενώ στο πλαίσιο της 5ης ο ΟΦΗ θα υποδεχθεί στο Παγκρήτιο την Άντερλεχτ.

Επόμενο παιχνίδι, στις 10 Δεκεμβρίου, θα είναι αυτό με τη Μπενφίκα στη Λισαβόνα, ενώ στις 21 Ιανουαρίου οι Κρητικοί θα αντιμετωπίσουν, επίσης εκτός έδρας, τη Στουρμ Γκρατς και για την 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase θα φιλοξενήσουν τη Λεχ Πόζναν.

Το πρόγραμμα του ΟΦΗ

17 Σεπτεμβρίου: ΟΦΗ – Χοφενχαϊμ, 19:45

15 Οκτωβρίου: Ρεν – ΟΦΗ, 22:00

22 Οκτωβρίου: ΟΦΗ – Μπάγερ Λεβερκούζεν, 19:45

5 Νοεμβρίου: Χαποέλ Μπερ Σεβά – ΟΦΗ, 22:00

26 Νοεμβρίου: ΟΦΗ – Άντερλεχτ, 22:00

10 Δεκεμβρίου: Μπενφίκα – ΟΦΗ, 22:00

21 Ιανουαρίου 2027: Στουρμ Γκρατζ – ΟΦΗ, 19:45

28 Ιανουαρίου 2027: ΟΦΗ – Λεχ Πόζναν, 22:00