Ο ακροδεξιός Βρετανός σχολιαστής και πρώην στέλεχος του Breitbart, Μίλο Γιαννόπουλος, απελάθηκε από τις ΗΠΑ και επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο, μία ημέρα μετά τη σύλληψή του από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) στη Νέα Ορλεάνη.

Η απέλασή του επιβεβαιώθηκε το Σάββατο από το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS). Σύμφωνα με την Telegraph, την οποία επικαλούνται και άλλα διεθνή μέσα, ο 41χρονος μεταφέρθηκε αεροπορικώς στη Βρετανία την Παρασκευή, επικαλούμενη δύο ανώτερες αμερικανικές πηγές.

Ο Γιαννόπουλος συνελήφθη την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Διεθνές Αεροδρόμιο Louis Armstrong της Νέας Ορλεάνης, στη Λουιζιάνα.

Σύμφωνα με το DHS, είχε εισέλθει νόμιμα στις ΗΠΑ μέσω Νέας Υόρκης τον Μάιο του 2019, όμως στη συνέχεια παρέμεινε στη χώρα μετά τη λήξη της επιτρεπόμενης περιόδου παραμονής του.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, δικαστής μετανάστευσης είχε εκδώσει στις 22 Ιουλίου τελεσίδικη εντολή απομάκρυνσής του, καθώς ο Γιαννόπουλος δεν εμφανίστηκε στην προγραμματισμένη ακρόαση για την υπόθεσή του.

Η ειρωνεία με τις θέσεις του για τις απελάσεις

Η υπόθεση απέκτησε ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω των θέσεων που έχει εκφράσει κατά το παρελθόν ο ίδιος ο Γιαννόπουλος υπέρ της αυστηρής μεταναστευτικής πολιτικής στις ΗΠΑ.

Ο Βρετανός σχολιαστής έχει υποστηρίξει μεταξύ άλλων τη δημιουργία σημείων ελέγχου της ICE σε σούπερ μάρκετ, προκειμένου να εντοπίζονται άνθρωποι που δεν μπορούν να αποδείξουν ότι διαμένουν νόμιμα στις ΗΠΑ. Έχει επίσης ταχθεί επανειλημμένα υπέρ μαζικών απελάσεων μεταναστών.

Η αμερικανική κυβέρνηση, μάλιστα, αναφέρθηκε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο στην υπόθεσή του, υπογραμμίζοντας ότι είχε παραμείνει στη χώρα παρά το γεγονός ότι δεν είχε πλέον νόμιμη άδεια παραμονής.

Από το Breitbart στην πολιτική περιθωριοποίηση

Ο Γιαννόπουλος έγινε γνωστός στις ΗΠΑ μέσα από την παρουσία του στο Breitbart και την έντονα προκλητική πολιτική του ρητορική. Υπήρξε υποστηρικτής του Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016, ενώ τα επόμενα χρόνια συνδέθηκε με διάφορες προσωπικότητες της αμερικανικής δεξιάς.

Το 2017 αποχώρησε από το Breitbart μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν δηλώσεις του σχετικά με την παιδοφιλία, οι οποίες θεωρήθηκαν ότι την αντιμετώπιζαν με τρόπο που ξεπερνούσε τα όρια.

Τα τελευταία χρόνια είχε επίσης συνεργαστεί με τον ράπερ Ye, πρώην Kanye West, ενώ είχε εμπλακεί και στην αποτυχημένη προεκλογική προσπάθεια του καλλιτέχνη το 2024.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γιαννόπουλος βρισκόταν στη Νέα Ορλεάνη ενόψει προγραμματισμένης εμφάνισης του Ye στην πόλη, αν και δεν έχει διευκρινιστεί επισήμως ο λόγος της παρουσίας του εκεί.

Η απέλαση ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου, μία ημέρα μετά τη σύλληψή του από την ICE.