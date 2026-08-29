Συνελήφθη την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, Ειδικός Φρουρός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Σύμφωνα με την καταγγελία που προηγήθηκε, τις μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας η 16χρονη πήγε σε Αστυνομικό Τμήμα της Αττικής για να παραλάβει την ταυτότητα της.

Όταν αποχώρησε από το ΑΤ ο κατηγορούμενος φέρεται να την ακολούθησε με το όχημά του και να προέβη σε πράξεις προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της.

Ο Ειδικός Φρουρός συνελήφθη από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.