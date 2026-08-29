Στο έλεος ισχυρής κακοκαιρίας βρίσκεται από το πρωί η Κύπρος, με έντονα φαινόμενα να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές του νησιού.

Ισχυρές βροχές, χαλάζι, θυελλώδεις άνεμοι και έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκάλεσαν πλημμύρες, πτώσεις δέντρων, ζημιές σε σπίτια, καλλιέργειες και υποδομές, ενώ προβλήματα σημειώθηκαν και στην ηλεκτροδότηση και τις αεροπορικές συγκοινωνίες.

Λόγω των ακραίων φαινομένων, η Πολιτική Άμυνα ενεργοποίησε στις 12:15 το σύστημα CY-Alert, στέλνοντας παγκύπρια προειδοποίηση στα κινητά τηλέφωνα. Οι πολίτες κλήθηκαν να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους και να μην επιχειρούν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους ή χειμάρρους.

Κεραυνός χτύπησε 45χρονο

Στην περιοχή Κάτω Δρυ της επαρχίας Λάρνακας, ένας 45χρονος από τη Σρι Λάνκα έχασε προσωρινά τις αισθήσεις του όταν κεραυνός έπεσε σε κοντινό σημείο.

Ο άνδρας βρισκόταν μαζί με ακόμη δύο άτομα έξω από το ξωκλήσι του Τιμίου Προδρόμου. Μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ελαφρά εγκαύματα στον ώμο. Η κατάστασή του χαρακτηρίζεται καλή.

Υπερχείλισε ο Πεδιαίος

Στη Λευκωσία, η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για πτώσεις δέντρων και αντικειμένων, πυρκαγιές που προκλήθηκαν από κεραυνούς και προβλήματα σε ηλεκτρικά καλώδια.

Ο ποταμός Πεδιαίος υπερχείλισε στην περιοχή του Στροβόλου, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει γέφυρα και να διακοπεί η κυκλοφορία. Ο Δήμος Στροβόλου κάλεσε τους οδηγούς να χρησιμοποιούν εναλλακτικές διαδρομές.

Στη Λακατάμια, σταθμευμένο αυτοκίνητο βυθίστηκε στα λασπόνερα, καθώς το νερό έφτασε μέχρι τις πόρτες του οχήματος.

Προβλήματα καταγράφηκαν και σε αυτοκινητοδρόμους, όπου συσσωρεύτηκαν νερά, κλαδιά και άλλα αντικείμενα, ενώ στα ορεινά σημειώθηκαν κατολισθήσεις.

Πυρκαγιές από κεραυνούς

Η έντονη κεραυνική δραστηριότητα προκάλεσε και πυρκαγιές.

Στην Κοκκινοτριμιθιά, κεραυνός χτύπησε ξύλινη κολώνα της Αρχής Ηλεκτρισμού, προκαλώντας φωτιά σε περιφραγμένο χώρο με παλιά οχήματα, οικιακές συσκευές και οικοδομικά υλικά. Για την κατάσβεση επιχείρησαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα.

Πυρκαγιά ξέσπασε και στο δάσος Κυπαρισσιά, στην περιοχή Καψάλας της επαρχίας Λεμεσού, όταν κεραυνός χτύπησε δέντρο. Στο σημείο επιχείρησαν περισσότεροι από 13 δασοπυροσβέστες με τρία οχήματα.

Στο Αυγόρου της επαρχίας Αμμοχώστου, κεραυνός προκάλεσε φωτιά σε αποθήκη δίπλα σε κατοικία. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ η περιοχή έμεινε χωρίς ρεύμα για περίπου τρεις ώρες.

Υδροστρόβιλοι σε Λάρνακα και Αγία Νάπα

Υδροστρόβιλοι καταγράφηκαν στις θαλάσσιες περιοχές της Λάρνακας και της Αγίας Νάπας, ενώ το Τμήμα Μετεωρολογίας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να σημειωθούν ανεμοστρόβιλοι και στην ξηρά.

Στο Κάβο Γκρέκο βυθίστηκαν 3 σκάφη, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν για έναν νεκρό.

Στην Πάφο, χαλάζι και ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν ζημιές σε θερμοκήπια και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, ενώ παρασύρθηκαν ομπρέλες και ξαπλώστρες σε παραλίες. Πτώσεις δέντρων σημειώθηκαν και στο οδικό δίκτυο.

Στην Πάχνα, οι ισχυροί άνεμοι ξήλωσαν υπόστεγο κτηνοτροφικής μονάδας και κατέρριψαν τμήματα τοίχων. Από το περιστατικό δεν τραυματίστηκε κανείς.

Τουλάχιστον 40 βλάβες στο ηλεκτρικό δίκτυο

Η κακοκαιρία προκάλεσε σοβαρά προβλήματα και στο ηλεκτρικό δίκτυο. Μέχρι το μεσημέρι είχαν καταγραφεί τουλάχιστον 40 βλάβες μέσης τάσης, καθώς και πολλές μικρότερες βλάβες χαμηλής τάσης.

Διακοπές ρεύματος σημειώθηκαν σε κοινότητες και συνοικίες σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Αμμόχωστο και Πάφο.

Τα συνεργεία της ΑΗΚ τέθηκαν σε επιφυλακή, ωστόσο σε περιοχές με έντονη κεραυνική δραστηριότητα οι εργασίες διακόπτονταν προσωρινά για λόγους ασφαλείας.

Εκτράπηκαν 11 πτήσεις

Σοβαρά προβλήματα προκλήθηκαν και στις αεροπορικές συγκοινωνίες.

Συνολικά 11 εισερχόμενες πτήσεις χρειάστηκε να αλλάξουν προσωρινά προορισμό, εκ των οποίων 10 είχαν προορισμό τη Λάρνακα και μία την Πάφο. Αεροσκάφη κατευθύνθηκαν προς την Πάφο, τη Ρόδο και τον Λίβανο.

Δεν σημειώθηκαν ακυρώσεις πτήσεων, ενώ καταγράφηκαν μικρές καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις.

Έπεσε έως και 10 βαθμούς η θερμοκρασία

Η πορτοκαλί προειδοποίηση του Τμήματος Μετεωρολογίας ίσχυσε από τις 10:00 έως τις 19:00, με την ένταση της βροχής να μπορεί τοπικά να φτάσει τα 55 έως 70 χιλιοστά την ώρα, συνοδευόμενη από χαλάζι και ισχυρές ριπές ανέμου.

Η θερμοκρασία υποχώρησε περίπου 10 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας τους 27 βαθμούς στο εσωτερικό, έναντι 36-37 βαθμών που είναι η μέση τιμή στα τέλη Αυγούστου.

Τα φαινόμενα κινούνται σταδιακά προς τα ανατολικά και αναμένεται να εξασθενήσουν. Από αύριο προβλέπεται βελτίωση του καιρού, αν και δεν αποκλείονται μεμονωμένες βροχές ή καταιγίδες στα ορεινά και στα νότια του Τροόδους.