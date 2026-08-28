Ο βασιλιά Χάραλντ της Νορβηγίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών, υπήρξε μεγάλος και ανεκπλήρωτος έρωτας της βασίλισσας Σοφίας κατά τα νεανικά της χρόνια, όπως αποκαλύπτει μέσα από τις εκτενείς ιστορικές της αναδρομές η Ισπανίδα δημοσιογράφος και συγγραφέας Πιλάρ Έιρε.

Το ειδύλλιο στο Χάνκε, τα εξώφυλλα και η σκληρή πραγματικότητα

Όπως υποστηρίζει η Πιλάρ Έιρε, στις αρχές της δεκαετίας του 1960 η τότε νεαρή Ελληνίδα πριγκίπισσα Σοφία είχε ερωτευτεί παράφορα τον γοητευτικό Νορβηγό πρίγκιπα. Ο διεθνής Τύπος της εποχής παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα κάθε τους συνάντηση. Τα περιοδικά γέμιζαν με φωτογραφίες των δύο νέων πάνω σε ταχύπλοα σκάφη κατά τη διάρκεια των ιστιοπλοϊκών αγώνων στο Χάνκε, συνοδευόμενες από διθυραμβικές λεζάντες που έκαναν λόγο για ένα παραμυθένιο, λαμπερό ρομάντζο ανάμεσα στους δύο γαλαζοαίματους.

Η πραγματικότητα, ωστόσο, πίσω από τα φλας των φωτογράφων ήταν εντελώς διαφορετική και ιδιαίτερα επώδυνη για τη Σοφία. Σύμφωνα με την Πιλάρ Έιρε, και όσα γράφει στο ισπανικό περιοδικό Lecturas, ο Νορβηγός πρίγκιπας ήταν ήδη παράφορα ερωτευμένος με τη Σόνια Χάραλντσεν, μια κοινή θνητή και μοδίστρα από το Όσλο, την οποία ήταν αποφασισμένος να παντρευτεί παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του δικού του παλατιού.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Χάραλντ χρησιμοποιούσε τις δημόσιες εμφανίσεις του με τη Σοφία απλώς ως προπέτασμα καπνού και κάλυψη για να αποπροσανατολίζει τους δημοσιογράφους από την πραγματική του σχέση.

Το παρασκήνιο της Νάπολης και τα προξενιά της Φρειδερίκης

Την ίδια ακριβώς περίοδο, όπως επιβεβαιώνουν και άλλα δημοσιεύματα της εποχής, η βασίλισσα Φρειδερίκη αναζητούσε εναγωνίως έναν κατάλληλο δυναστικό γάμο για τις κόρες της. Παράλληλα, στο Εστορίλ της Πορτογαλίας, οι κόμητες της Βαρκελώνης αναζητούσαν μια σοβαρή πριγκίπισσα για τον γιο τους, Χουάν Κάρλος, προκειμένου να τον απομακρύνουν από τις σκανδαλώδεις και παθιασμένες σχέσεις του με γυναίκες όπως η πριγκίπισσα Μαρία Γκαμπριέλα της Σαβοΐας και η αισθησιακή κόμισσα Ολγκίνα ντε Ρομπιλάντ.

Η μεγάλη συνάντηση κανονίστηκε το καλοκαίρι του 1960 στη Νάπολη, στο περιθώριο των ιστιοπλοϊκών αγώνων των Ολυμπιακών Αγώνων της Ρώμης. Η πόλη είχε μετατραπεί σε ένα απέραντο ελληνικό πάρτι, καθώς οι Έλληνες εφοπλιστές είχαν κατακλύσει το λιμάνι με τα υπερπολυτελή γιοτ τους.

Μετά τη χρυσή νίκη του τότε πρίγκιπα Κωνσταντίνου με το σκάφος «Nereus», η Φρειδερίκη διοργάνωσε μια φαντασμαγορική δεξίωση στη θαλαμηγό «Polemitis», φορώντας τα θρυλικά ρουμπίνια της Βιρμανίας.

Το σκάνδαλο με την πανσιόν και η νύχτα στο μπάνιο της θαλαμηγού

Σύμφωνα με την αφήγηση της Πιλάρ Έιρε, ο Χουάν Κάρλος ήταν εξαφανισμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, προκαλώντας αναστάτωση. Η αιτία ήταν η απρόσμενη άφιξη της κόμισσας Ολγκίνα ντε Ρομπιλάντ στη Νάπολη. Οι δυο τους είχαν κλειστεί σε μια φθηνή πανσιόν για ένα ολόκληρο εικοσιτετράωρο, δημιουργώντας το μεγαλύτερο σκάνδαλο των Αγώνων.

Όταν ο Χουάν Κάρλος εμφανίστηκε αργά το βράδυ στο κατάστρωμα της θαλαμηγού, ταλαιπωρημένος, αμελώς ντυμένος και ξυπόλητος, η μητέρα του τον έσπρωξε αμέσως προς το μέρος της Σοφίας. Όταν όμως εκείνος επιχείρησε να τη φιλήσει, η Σοφία τραβήχτηκε πίσω με αποστροφή, καθώς κατάλαβε αμέσως ότι μύριζε άλλη γυναίκα.

Στον αμήχανο διάλογο που ακολούθησε ανάμεσά τους, ο Χουάν Κάρλος απόρησε ρωτώντας την:

«Τι σου συμβαίνει;»

Με τη Σοφία να του απαντά κοφτά:

«Δεν μου αρέσουν οι άνδρες με μουστάκι».

Η Πιλάρ Έιρε αποκαλύπτει ότι η συνεσταλμένη πριγκίπισσα αποφάσισε να δράσει δυναμικά. Πήρε τον Χουάν Κάρλος από το μπράτσο, τον οδηγεί στο μπάνιο της καμπίνας, του έβαλε μια πετσέτα στους ώμους και τον ξύρισε η ίδια. Η κίνηση αυτή εξέπληξε ευχάριστα τον νεαρό πρίγκιπα, ενώ οι γονείς τους παρακολουθούσαν ικανοποιημένοι πίσω από την κλειστή πόρτα, από την οποία ακούγονταν γέλια αλλά και παρατεταμένες σιωπές.