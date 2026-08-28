Τούρκοι χρήστες στο Χ ανακοίνωσαν ότι χαρτογράφησαν ελληνικές στρατιωτικές αποθήκες μέσω ανοικτών πηγών και ετοιμάζουν διαδραστικό χάρτη

Πρόκειται για δημόσια ανακοίνωση ομάδας Τούρκων χρηστών του διαδικτύου ότι έχει προχωρήσει σε συστηματική καταγραφή στρατιωτικών εγκαταστάσεων και αποθηκών πυρομαχικών στην Ελλάδα, αξιοποιώντας αποκλειστικά πληροφορίες που, όπως υποστηρίζει, είναι διαθέσιμες σε ανοικτές πηγές.

Η ομάδα, που εμφανίζεται με την ονομασία «OSINT Task Force Greece», ανέφερε μέσω ανάρτησης στο Χ ότι εργάζεται πάνω στη συλλογή δεδομένων για την Ελλάδα από τον Μάιο και ότι έχει δημιουργήσει πλέον ένα εκτεταμένο αρχείο πληροφοριών. Παράλληλα ανακοίνωσε ότι προετοιμάζει διαδραστικό χάρτη στον οποίο θα συγκεντρώνονται τα ευρήματα, χωρίς να περιορίζεται μόνο σε μία κατηγορία στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι ίδιοι οι συντάκτες της έρευνας, η καταγραφή έγινε με τη μέθοδο OSINT – Open Source Intelligence, δηλαδή με συλλογή και διασταύρωση πληροφοριών από δημόσια προσβάσιμες πηγές.

Η τουρκική ομάδα υποστηρίζει ότι μέσα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να δημιουργήσει ένα «ευρύ και ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων» για την Ελλάδα, ενώ προανήγγειλε ότι μέρος του υλικού θα συγκεντρωθεί σε ηλεκτρονικό χάρτη.

Στην ανάρτηση αναφέρεται:

«Πρώτα απ’ όλα, ευχαριστούμε όλους όσοι συνεισέφεραν σε αυτή την εργασία ως μέλη της ομάδας OSINT Task Force Greece.

Τον Μάιο, ξεκινήσαμε να εργαζόμαστε πάνω στην Ελλάδα μαζί με την ομάδα μας. Χρησιμοποιώντας αποκλειστικά δεδομένα από ανοιχτές πηγές, δημιουργήσαμε σε σύντομο χρονικό διάστημα ένα αρκετά εκτεταμένο και ολοκληρωμένο σύνολο δεδομένων.

Ο χάρτης της Ελλάδας μας θα είναι σύντομα προσβάσιμος στη διεύθυνση http://map.redline24.com.tr.

Μέχρι τότε, θα συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε περιστασιακά μικρά περιεχόμενα από τα δεδομένα και τις εργασίες που υπάρχουν στον χάρτη μας.

Ίσως το επόμενο θέμα να είναι τα ραντάρ…»