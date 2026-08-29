Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα είναι πλέον ο Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν, καθώς η ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτησή του.

Το θέμα του δεξιού μπακ έκλεισε για τους «ερυθρόλευκους» με την απόκτηση του 26χρονου διεθνή Νορβηγού, ο οποίος ήταν από το βράδυ της Πέμπτης (27/8) στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του.

Η ομάδα του Πειραιά συμφώνησε με την Τορίνο για 6+2 εκατ. ευρώ και το Σάββατο (29/8) μπήκαν οι υπογραφές και ήρθε και η ανακοίνωση του Ολυμπιακού, η οποία αναφέρει τα εξής…

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Μάρκους Χόλμγκρεν Πέντερσεν.

Ο διεθνής Νορβηγός, γεννημένος στις 16 Ιουλίου 2000, αγωνιζόταν στην Ιταλία για λογαριασμό της Torino, με τη φανέλα της οποίας έκανε 64 συμμετοχές.

Το 2021 είχε αποκτηθεί από τη Feyenoord (89 συμμετοχές, ένα γκολ και επτά ασίστ), ενώ την αγωνιστική περίοδο 2023-2024 φόρεσε τη φανέλα της Sassuolo.

Προτού πάρει μεταγραφή στην Ολλανδία ο Πέντερσεν, αγωνίστηκε σε Tromsø IL και Molde FK. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας μας έχει παίξει 87 φορές στη Serie A, 60 στην Eredivisie, 14 στο Europa League και 10 στο Conference League.

Είναι 36 φορές διεθνής με την εθνική Νορβηγίας και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο αγωνίστηκε τέσσερις φορές στην εντυπωσιακή πορεία της εθνικής του ομάδας μέχρι τα προημιτελικά.

Μάρκους, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό!».