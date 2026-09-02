Σοκ έχει προκαλέσει στο Μεξικό η άγρια δολοφονία του μουσικού Τζόναθαν «Honas» Μελέντες, της εγκύου συζύγου του, της μόλις τριών ετών κόρης τους και μιας 21χρονης γυναίκας που εργαζόταν στο σπίτι της οικογένειας.

Ο 38χρονος μουσικός, γνωστός από τη συμμετοχή του ως keyboardist και συνθέτης στο indie rock και synthpop συγκρότημα Camilo Séptimo, βρέθηκε νεκρός μέσα στο πολυτελές διαμέρισμά του στο Atizapán de Zaragoza, έξω από την Πόλη του Μεξικού.

Μέσα στο σπίτι βρέθηκε επίσης ο 6χρονος γιος της οικογένειας, ο οποίος ήταν ζωντανός και δεν έφερε τραύματα.

Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη δύο ανδρών, με τον έναν από αυτούς να φέρεται να ήταν συνεργάτης του μουσικού και να εξετάζεται ως πιθανός βασικός δράστης της επίθεσης.

Δεμένοι με μονωτική ταινία μέσα στο σπίτι

Οι λεπτομέρειες που έχουν γίνει γνωστές από την έρευνα είναι ιδιαίτερα σκληρές. Σύμφωνα με το Reuters, τα τέσσερα θύματα είχαν δεθεί με κολλητική ταινία πριν πυροβοληθούν. Δεμένο εντοπίστηκε ακόμη και το σκυλί της οικογένειας, το οποίο επίσης σκοτώθηκε.

Η τρίχρονη κόρη του μουσικού πυροβολήθηκε από πολύ κοντινή απόσταση στο κεφάλι, ενώ δύο ακόμη από τα θύματα έφεραν τραύματα από σφαίρες στο κεφάλι και ένα στην πλάτη. Η σύζυγος του Μελέντες, Άνα Πάολα, ήταν περίπου τεσσάρων μηνών έγκυος.

Το τέταρτο θύμα ήταν μια 21χρονη γυναίκα που εργαζόταν στο σπίτι της οικογένειας.

Ο 6χρονος γιος τους βρέθηκε ζωντανός

Μέσα στη σκηνή του εγκλήματος οι αστυνομικοί εντόπισαν και τον εξάχρονο γιο του ζευγαριού.

Το παιδί βρέθηκε ζωντανό και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες των τοπικών Αρχών, δεν είχε εμφανή σημάδια σωματικής βίας.

Το πώς κατάφερε να επιβιώσει από την επίθεση και τι μπορεί να αντιλήφθηκε κατά τη διάρκειά της αποτελούν στοιχεία που οι Αρχές χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή λόγω της ηλικίας του.

Ο μουσικός είχε προειδοποιήσει φίλο του

Μία από τις πλέον σημαντικές πληροφορίες της υπόθεσης αφορά όσα φέρεται να είχε πει ο Τζόναθαν Μελέντες σε φίλο του λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία.

Σύμφωνα με το El Universal, ο μουσικός είχε ενημερώσει τον φίλο του ότι επρόκειτο να συναντηθεί με έναν συνεργάτη με τον οποίο αντιμετώπιζε προβλήματα. Φέρεται μάλιστα να του είχε ζητήσει, σε περίπτωση που δεν είχε νέα του μετά τη συνάντηση, να απευθυνθεί στις Αρχές.

Ο φίλος ήταν εκείνος που στη συνέχεια ειδοποίησε την αστυνομία, οδηγώντας στον εντοπισμό της οικογένειας μέσα στο σπίτι.

Δύο συλλήψεις – Ο ένας φέρεται να ήταν συνεργάτης του

Οι μεξικανικές Αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και ανακοίνωσαν τη σύλληψη δύο υπόπτων. Πρόκειται για τον Ντιέγκο Σεμπαστιάν «Ν», ο οποίος περιγράφεται από τις Αρχές ως συνεργάτης του μουσικού, και τον Χεράρδο «Ν», που επίσης ερευνάται για πιθανή συμμετοχή στο πολλαπλό έγκλημα.

Οι εισαγγελικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο πρώτος ύποπτος να χρησιμοποίησε τη γνωριμία του με τον Μελέντες ώστε να αποκτήσει εύκολη πρόσβαση στο διαμέρισμα χωρίς να κινήσει υποψίες. Το ακριβές κίνητρο του εγκλήματος παραμένει υπό διερεύνηση.

#FiscalíaEdoméx, con apoyo de la @SSPCMexico y de la @SSC_CDMX, detuvieron a 2 presuntos autores del homicidio de cuatro personas y la privación de la vida de un canino en #Atizapán de Zaragoza, #Edoméx.



El día de ayer 1 de septiembre, a las 23:50 horas, la policía municipal de… pic.twitter.com/hSY5lPiScR — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) September 2, 2026

Οι γείτονες άκουσαν φωνές και πυροβολισμούς

Κάτοικοι της πολυτελούς οικιστικής περιοχής φέρονται να άκουσαν φωνές και στη συνέχεια πυροβολισμούς.

Τα πτώματα εντοπίστηκαν λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στο penthouse όπου διέμενε η οικογένεια. Το συγκρότημα κατοικιών βρίσκεται σε μία από τις πιο εύπορες περιοχές του Atizapán de Zaragoza, γεγονός που έχει εντείνει ακόμη περισσότερο το σοκ που έχει προκαλέσει το τετραπλό έγκλημα.

Τη δολοφονία του μουσικού και της οικογένειάς του επιβεβαίωσε και το μεξικανικό N+, αναφέροντας ότι οι δύο συλληφθέντες βρίσκονται ήδη υπό έρευνα για τη συμμετοχή τους στην υπόθεση.

Ποιος ήταν ο Τζόναθαν «Honas» Μελέντες

Ο Τζόναθαν Σάμουελ Μελέντες Οτσόα ήταν 38 ετών και δραστηριοποιούνταν ως μουσικός, συνθέτης και παραγωγός. Ήταν ιδιαίτερα γνωστός στο μεξικανικό κοινό από τη συνεργασία του με τους Camilo Séptimo, ένα από τα γνωστότερα συγκροτήματα της σύγχρονης indie και synthpop σκηνής της χώρας.

Στα social media μοιραζόταν συχνά στιγμές από συναυλίες, ταξίδια και τη μουσική του δραστηριότητα, ενώ μετά την είδηση της δολοφονίας του οι τελευταίες αναρτήσεις του γέμισαν με μηνύματα αποχαιρετισμού από φίλους και θαυμαστές.

Οι Camilo Séptimo επρόκειτο να εμφανιστούν αργότερα μέσα στον Σεπτέμβριο στη Ciudad Juárez, στα σύνορα του Μεξικού με τις Ηνωμένες Πολιτείες.