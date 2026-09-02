Μπορεί να έχουν περάσει περισσότερα από τρία χρόνια από την ημέρα που ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς αποχαιρέτησε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όμως κοιτάζοντας τις τελευταίες εικόνες του δύσκολα το πιστεύει κανείς.

Στα 44 του χρόνια, ο Σουηδός παραμένει σε εντυπωσιακή φυσική κατάσταση και φροντίζει συχνά να το υπενθυμίζει μέσα από τα social media.

Σε νέο post εμφανίζεται να γυμνάζεται μέσα στη φύση, εκτελώντας push-ups. Χωρίς γήπεδο, συμπαίκτες ή κάποιο υπερσύγχρονο προπονητικό κέντρο γύρω του, ο Ζλάταν δείχνει ότι χρειάζεται ελάχιστα για να μετατρέψει οποιοδήποτε σημείο σε χώρο προπόνησης.

Και το αποτέλεσμα είναι δύσκολο να περάσει απαρατήρητο. Η μυϊκή γράμμωση στα χέρια, στους ώμους και στον κορμό του παραμένει εντυπωσιακή, ενώ η δύναμη και ο έλεγχος του σώματός του θυμίζουν άνθρωπο που εξακολουθεί να ακολουθεί πρόγραμμα επαγγελματία αθλητή.

Ο χρόνος φαίνεται να περνά διαφορετικά για τον Ζλάταν

Οι τελευταίες εικόνες δεν αποτελούν κάποια ξαφνική επιστροφή του Ιμπραΐμοβιτς στη γυμναστική. Το αντίθετο. Από την ημέρα που αποσύρθηκε, τον Ιούνιο του 2023, ο πρώην επιθετικός της Μίλαν, της Μπαρτσελόνα, της Ίντερ, της Παρί Σεν Ζερμέν και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν σταμάτησε ουσιαστικά ποτέ να προπονείται.

Μόλις τον Αύγουστο είχε προκαλέσει ξανά εντύπωση δημοσιεύοντας απαιτητική προπόνηση σε κρίκους, με τον ιταλικό αθλητικό Τύπο να μιλά για έναν «αιώνιο Ιμπραΐμοβιτς».

Οι κρίκοι, τα βάρη, οι λειτουργικές ασκήσεις και τώρα τα push-ups στη φύση δείχνουν ότι το σώμα που αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα όπλα του στη διάρκεια της καριέρας του εξακολουθεί να αποτελεί για εκείνον καθημερινό project.

Ο ίδιος έχει εντάξει στην προπόνησή του βάρη, HIIT, CrossFit και ασκήσεις που απαιτούν ταυτόχρονα δύναμη, ισορροπία και κινητικότητα.

Οι εικόνες του Ιμπραΐμοβιτς έρχονται σε μια περίοδο που ένας ακόμη από τους εμβληματικούς ποδοσφαιριστές της γενιάς του γύρισε μία από τις σημαντικότερες σελίδες της καριέρας του.

Ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε στις 31 Αυγούστου την αποχώρησή του από την εθνική Αργεντινής σε ηλικία 39 ετών, κλείνοντας μια διεθνή διαδρομή 21 ετών. Με αφορμή το τέλος αυτής της εποχής, επανέρχονται στο προσκήνιο και όσα είχε πει ο Ζλάταν για τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράστηκε τα αποδυτήρια της Μπαρτσελόνα.

«Ο Μέσι ήταν ντροπαλός, πολύ ντροπαλός. Ήταν σαν ένα μικρό μαθητούδι», είχε περιγράψει ο Ιμπραΐμοβιτς για τη συμπεριφορά του Αργεντινού μακριά από τους αγωνιστικούς χώρους. Αλλά μέσα στο γήπεδο; Αδύνατο να τον σταματήσεις».

Ζλάταν και Μέσι συνυπήρξαν στην Μπαρτσελόνα σε μια ομάδα γεμάτη αστέρες και με δύο προσωπικότητες που δύσκολα θα μπορούσαν να είναι περισσότερο διαφορετικές.

Ο Ιμπραΐμοβιτς οικοδόμησε ολόκληρη την εικόνα του γύρω από την αυτοπεποίθηση, την ένταση και τις ατάκες που συχνά έμοιαζαν βγαλμένες από κινηματογραφικό χαρακτήρα. Ο Μέσι κινούνταν σχεδόν στην αντίθετη κατεύθυνση: λιγομίλητος, συγκρατημένος και χωρίς ιδιαίτερη ανάγκη να τραβάει πάνω του τα βλέμματα εκτός γηπέδου.

Ο Ζλάταν δεν λέει να «συνταξιοδοτηθεί»

Όσο για τον Ιμπραΐμοβιτς, η αποχώρηση από τα γήπεδα δεν τον οδήγησε σε μια ήρεμη ζωή μακριά από το ποδόσφαιρο.

Παραμένει Operating Partner στη RedBird Development Group και Senior Advisor προς την ιδιοκτησία και τη διοίκηση της Μίλαν, έχοντας ενεργό ενδιαφέρον για το ποδόσφαιρο, τις επενδύσεις στον αθλητισμό και την ανάπτυξη του συλλόγου με τον οποίο ολοκλήρωσε την καριέρα του.

Κυρίως, όμως, δεν εγκατέλειψε ποτέ τη νοοτροπία του αθλητή. Στα 44 του, οι νέες εικόνες από την προπόνησή του στη φύση δείχνουν έναν Ζλάταν που παραμένει σμιλεμένος, δυνατός και εξαιρετικά πειθαρχημένος.

Τα παπούτσια μπορεί να κρεμάστηκαν. Το σώμα και η νοοτροπία του Ζλάταν, όμως, δεν φαίνεται να έχουν πάρει ακόμη είδηση ότι η καριέρα τελείωσε.