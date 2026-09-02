Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για την επιστροφή του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία, αφήνοντας μάλιστα αιχμή για το γεγονός ότι η βασιλική οικογένεια τους δέχθηκε ξανά στη χώρα.

«Είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Αν ήμουν η βασιλική οικογένεια, δεν θα τους είχα δεχτεί πίσω», ήταν το προσβλητικό σχόλιο του Αμερικανού προέδρου, μιλώντας την απόφαση του Δούκα και της Δούκισσας του Σάσεξ να εγκαταλείψουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και να επιστρέψουν στη Βρετανία.

Η τοποθέτηση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία ο Χάρι και η Μέγκαν έχουν εγκατασταθεί ξανά στη χώρα μαζί με τα δύο παιδιά τους, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη ζωή των εργαζόμενων μελών της βασιλικής οικογένειας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αφήσει στο παρελθόν αρκετές φορές να φανεί ότι δεν έχει ιδιαίτερα θερμή άποψη για το ζευγάρι. Μάλιστα, η σημερινή του δήλωση δεν είναι η πρώτη φορά που αναφέρεται δημόσια στη Μέγκαν και στον Χάρι.

Η παλιότερη κόντρα με τη Μέγκαν Μαρκλ

Η σχέση του Ντόναλντ Τραμπ με τη Μέγκαν Μαρκλ είχε αρχίσει να αποκτά δημόσια διάσταση πριν ακόμη εκείνη παντρευτεί τον πρίγκιπα Χάρι.

Κατά την προεκλογική περίοδο του 2016, η τότε ηθοποιός είχε ασκήσει κριτική στον Τραμπ και είχε δηλώσει ότι θα μπορούσε να εγκαταλείψει τις ΗΠΑ και να μετακομίσει στον Καναδά σε περίπτωση εκλογής του.

Τρία χρόνια αργότερα, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμαζόταν για την επίσημη επίσκεψή του στη Βρετανία, ρωτήθηκε για τις δηλώσεις που είχε κάνει η Μέγκαν εναντίον του. Τότε χρησιμοποίησε τη λέξη «nasty» αναφερόμενος στον τρόπο με τον οποίο εκείνη είχε μιλήσει για τον ίδιο. Αργότερα διευκρίνισε ότι αναφερόταν στις δηλώσεις της και όχι ότι χαρακτήριζε προσωπικά τη Μέγκαν με αυτή τη λέξη. Η αντιπαράθεση δεν σταμάτησε εκεί.

«Δεν είμαι θαυμαστής της»

Τον Σεπτέμβριο του 2020, όταν ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν ήδη εγκατασταθεί στην Αμερική, ο Τραμπ ρωτήθηκε για ένα βίντεο του ζευγαριού με αφορμή τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές.

Οι Σάσεξ είχαν καλέσει τότε τους Αμερικανούς πολίτες να συμμετάσχουν στις εκλογές, με τον Χάρι να μιλά για την ανάγκη απόρριψης «της ρητορικής μίσους, της παραπληροφόρησης και της διαδικτυακής αρνητικότητας». Η Μέγκαν είχε επίσης αναφερθεί στη σημασία της συγκεκριμένης εκλογικής αναμέτρησης.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε για τη συγκεκριμένη παρέμβαση και απάντησε: «Δεν είμαι θαυμαστής της και θα έλεγα το εξής, και μάλλον το έχει ακούσει, αλλά εύχομαι καλή τύχη στον Χάρι. Θα τη χρειαστεί».

Η δήλωση εκείνη έγινε λίγους μήνες αφότου το ζευγάρι είχε εγκαταλείψει επισήμως τον ρόλο των εργαζόμενων μελών της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

Η δεύτερη αιχμή του Τραμπ για τον Χάρι

Την ίδια χρονιά, τον Μάρτιο του 2020, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ανοίξει ακόμη ένα μέτωπο με αφορμή την ασφάλεια του ζευγαριού.

Τότε ο Χάρι και η Μέγκαν είχαν μετακινηθεί από τον Καναδά στις ΗΠΑ και ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν επρόκειτο να πληρώσει για την αστυνομική προστασία τους.

«Δεν θα πληρώσουν! Πρέπει να πληρώσουν!», ήταν η θέση που εξέφρασε τότε ο Τραμπ μέσω Twitter, αναφερόμενος στο κόστος της ασφάλειάς τους. Εκπρόσωπος του ζευγαριού είχε διευκρινίσει ότι οι Σάσεξ δεν είχαν ζητήσει οικονομική βοήθεια από την αμερικανική κυβέρνηση και ότι είχαν ήδη οργανώσει ιδιωτική ασφάλεια.