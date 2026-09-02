Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, έκρουσε την Τετάρτη τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνέπειες που θα είχε ενδεχόμενη νίκη της Ρωσίας στον πόλεμο της Ουκρανίας, εκτιμώντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα έδινε ώθηση σε αυταρχικά καθεστώτα σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Εάν η Ρωσία, εάν ο Πούτιν κερδίσει αυτόν τον πόλεμο, θα αποτελούσε πρότυπο για τους απανταχού αυταρχικούς ηγέτες στον κόσμο ώστε να πουν: τι με νοιάζει εμένα ο νόμος και τα κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών;», δήλωσε ο σοσιαλδημοκράτης πολιτικός στο Μπράουνσβαϊγκ. Τέτοιοι ηγέτες θα σκέφτονταν: «Δεν υπάρχει κανείς που θα μου αντισταθεί και θα υποστηρίξει εκείνους που δέχονται επίθεση», συμπλήρωσε ο Πιστόριους.

Σύμφωνα με τον γερμανό υπουργό Άμυνας, ο πρόεδρος της Ρωσίας είναι ο μόνος που θα μπορούσε να τερματίσει τον πόλεμο αν το ήθελε. «Αντιθέτως, διεξάγει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον ευρωπαϊκών χωρών, πρωτίστως εναντίον της Γερμανίας», είπε ο Πιστόριους, εξηγώντας πως η χώρα του βρίσκεται στο στόχαστρο επειδή στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας.

Η στήριξη αυτή δεν αφορά μόνο την ελευθερία και την κυριαρχία της Ουκρανίας, ανέφερε ο Πιστόριους, εξηγώντας πως είναι κυρίως ζήτημα αποτροπής. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα σταματήσει εάν κατακτήσει την Ουκρανία», προειδοποίησε ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας.

Ο Πιστόριους έκανε αυτά τα σχόλια μία ημέρα αφότου η κυβέρνηση της Γερμανίας κατέληξε στο συμπέρασμα πως η Ρωσία ευθύνεται για την απόπειρα επίθεσης με drone στο αεροδρόμιο της Λειψίας και έλαβε σειρά μέτρων, περιλαμβανομένου του κλεισίματος ενός προξενείου και ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο.

Η Μόσχα αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή, κάνοντας λόγο για στημένη προβοκάτσια και «αντιρωσική υστερία».