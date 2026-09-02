Καλοκαιρινό παραμένει το σκηνικό του καιρού στις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, με τη θερμοκρασία να κινείται σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τα φυσιολογικά για την εποχή. Η εικόνα, ωστόσο, πρόκειται να αλλάξει από την Πέμπτη, όταν η αστάθεια θα ενισχυθεί και βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Star Ματίνα Μπέρου, ο υδράργυρος σήμερα Τετάρτη μπορεί να φτάσει τους 34-36 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε τμήματα της Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου δεν αποκλείονται ακόμη και 37-38 βαθμοί. Οι θερμοκρασίες βρίσκονται έως και περίπου 6 βαθμούς πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα για την εποχή.

Στην Αττική η μέγιστη θερμοκρασία φτάνει σήμερα περίπου τους 36 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη κινείται κοντά στους 33-34 βαθμούς.

Μπόρες και καταιγίδες πριν από τη μεγάλη μεταβολή

Παρά τη ζέστη, ο καιρός δεν θα είναι παντού απολύτως αίθριος.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες αναμένονται τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα, ενώ κατά τόπους υπάρχει πιθανότητα τα φαινόμενα να συνοδευτούν από χαλάζι.

Παράλληλα, οι βόρειοι άνεμοι ενισχύονται στο Αιγαίο, φτάνοντας τα 6 και τοπικά τα 7 μποφόρ.

Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών, της ξηρής βλάστησης και των ισχυρών ανέμων διατηρεί αυξημένο τον κίνδυνο εκδήλωσης και γρήγορης εξάπλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Η αλλαγή έρχεται από την Πέμπτη

Η Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου αναμένεται να είναι η ημέρα με την πιο έντονη αστάθεια.

Οι πρώτες βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Μακεδονία και σταδιακά τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές. Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, κατά τόπους οι καταιγίδες ενδέχεται να είναι ισχυρές και να συνοδεύονται από χαλάζι, έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα και μπουρίνια.

Η αλλαγή δεν θα περιοριστεί στις βροχές. Από την Πέμπτη αρχίζει και η σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα γίνει περισσότερο αισθητή την Παρασκευή.

Ακόμη και στην Αθήνα, η ΕΜΥ προβλέπει πτώση της μέγιστης θερμοκρασίας από τους 36 βαθμούς της Τετάρτης στους περίπου 33 βαθμούς την Πέμπτη και 31 την Παρασκευή.

Πτώση της θερμοκρασίας και ισχυροί βοριάδες

Την Παρασκευή και το Σάββατο η αστάθεια αναμένεται να περιοριστεί σημαντικά.

Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι πλέον η ενίσχυση των βοριάδων και η μεταφορά ψυχρότερων αέριων μαζών, κυρίως προς τα ανατολικά προσήνεμα και το Αιγαίο.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ Όλγα Παπαβγούλη κάνει λόγο για μία πρόσκαιρη «φθινοπωρινή παρένθεση», με τη θερμοκρασία να πέφτει αισθητά σε σχέση με τις πολύ υψηλές τιμές των πρώτων ημερών του μήνα.

Οι βοριάδες αναμένεται να ενισχυθούν σημαντικά, με τις ριπές τους κατά τόπους να φτάνουν σε πολύ υψηλές εντάσεις, ιδιαίτερα στο Αιγαίο.

Δεν θα κρατήσει πολύ η δροσιά

Η μεταβολή, πάντως, δεν φαίνεται να σηματοδοτεί οριστική είσοδο σε φθινοπωρινές θερμοκρασίες.

Από την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η θερμοκρασία αναμένεται να αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει, καθώς η ψυχρότερη αέρια μάζα θα απομακρύνεται.

Έτσι, μετά τη σύντομη ανάσα δροσιάς της Παρασκευής και του Σαββάτου, η ζέστη επιστρέφει, χωρίς τουλάχιστον με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα να διαφαίνεται κάποια παρατεταμένη φθινοπωρινή μεταβολή.