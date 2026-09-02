Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη στο αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρίγκαν της Ουάσινγκτον, όταν αεροσκάφος C-37A της αμερικανικής Ακτοφυλακής, στρατιωτική έκδοση του Gulfstream V, αναγκάστηκε να επιστρέψει και να προσγειωθεί εξαιτίας τεχνικού προβλήματος. Στο αεροσκάφος βρισκόταν ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, Μαρκγουέιν Μάλιν.

«Μόλις χάσαμε τον δεξιό κινητήρα μας και θέλουμε να αναφέρουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και άμεση προσγείωση στο DCA», ακούγεται να λέει ο κυβερνήτης σε επικοινωνία του με τον πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Ρόναλντ Ρίγκαν. Ενημέρωσε επίσης πως στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 14 άνθρωποι και ότι διέθετε καύσιμα για πτήση δυόμισι ωρών.

«Οι πιλότοι της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ έκαναν την προσγείωση με έναν κινητήρα να μοιάζει με ρουτίνα», ανέφερε ο υπουργός Μάλιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. «Κανένας πανικός, απόλυτος επαγγελματισμός», υπογράμμισε.