Ο ΠΑΟΚ ήταν καλύτερος αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει και έμεινε στο 0-0 με τον ΟΦΗ, για την 1η αγωνιστική της League Phase του κυπέλλου Ελλάδας.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που είχαν την πρωτοβουλία των κινήσεων από το ξεκίνημα της αναμέτρησης και στο 10′ λίγο έλειψε να πάρουν το προβάδισμα, καθώς έπειτα από φάση διαρκείας ο Ούγκρεσιτς έκανε το σουτ εντός περιοχής και ο Κρίζμανιτς έδιωξε πάνω στη γραμμή.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι ήταν αυτή που είχε τη μπάλα και προσπαθούσε περισσότερο για να κάνει κάτι καλό επιθετικά, απειλώντας και στο 26′ με το σουτ του Ζίβκοβιτς που μπλόκαρε με δεύτερη προσπάθεια ο Χριστογεώργος.

Με τον Ούγκρεσιτς να δείχνει καλά στοιχεία στο ντεμπούτο του, ο «δικέφαλος του βορρά» είχε τον έλεγχο, στο 37′ όμως ο Λίσι αναγκάστηκε να κάνει αλλαγή, με τον Σορετίρε να αντικαθιστά τον Σανταμαρία που δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Ο παίκτης που μπήκε, μάλιστα, σκόραρε στο 45′ προ κενής εστίας, το γκολ όμως δεν μέτρησε επειδή ο Μύθου έκανε φάουλ στον Χριστογεώργο, με την απόφαση του διαιτητή να επιβεβαιώνεται μετά την εξέταση του VAR.

Το δεύτερο ημίχρονο άρχισε με καθυστέρηση λόγω της έντονης βροχής, με τον ΠΑΟΚ να παραμένει καλύτερος και να πλησιάζει στο γκολ στο 50′ με το σουτ του Μύθου που κόντραρε και απέκρουσε δύσκολα ο Χριστογεώργος. Η ομάδα του Λίσι ήταν συνεχώς στην επίθεση και στο 59′ είχε μεγάλη ευκαιρία με τον Μύθου που δεν κατάφερε να νικήσει τον Χριστογεώργο, με τη μπάλα να του έχει στρωθεί εντός περιοχής.

Στα επόμενα λεπτά οι δύο προπονητές άρχισαν τις αλλαγές, ο αγωνιστικός χώρος είχε βαρύνει από τη βροχή και ο ρυθμός του παιχνιδιού έπεσε, με αποτέλεσμα ο χρόνος να κυλάει χωρίς να υπάρχει κάποια μεγάλη φάση, παρά τις εκατέρωθεν προσπάθειες.

Στο 88′, πάντως, λίγο έλειψε ο Φούντας να βάλει αυτογκόλ στην προσπάθειά του να απομακρύνει μετά την εκτέλεση κόρνερ, ενώ στο 90′ ο Σορετίρε δεν κατάφερε, μετά τις κόντρες, να σκοράρει καθώς ο Χριστογεώργος μπλόκαρε τη μπάλα.

Στο 96′ ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες καθώς αποβλήθηκε ο Τέιλορ -και θα απουσιάσει από το ματς πρωταθλήματος με τον Παναθηναϊκό- μετά την εξέταση του VAR για το σκληρό μαρκάρισμα στον Αθανασίου και το 0-0 παρέμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή Πολυχρόνη.

ΠΑΟΚ (Aλέσιο Λίσι): Τσιφτσής, Κένι, Μπαταούλας, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Σανταμαρία (37′ Σορετίρε), Ούγκρεσιτς (84′ Καμαρά), Ζίβκοβιτς (69′ Χατσίδης), Τάισον (69′ Εντιαγέ), Μύθου (84′ Τάχα Άλι).

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντος): Χριστογεώργος, Γκονσάλες (80′ Αθανασίου), Πούγγουρας, Κρίζμανιτς, Καινουργιάκης (62′ Σιτμαλίδης), Κανελλόπουλος, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Μπουχαλάκης (75′ Ανδρούτσος), Αΐτόρ (80′ Ντίκμαν), Κόντρο (75′ Φούντας).