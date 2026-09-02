Σε μία ακόμη ηχηρή μεταγραφική κίνηση προχώρησε ο Ολυμπιακός, προσθέτοντας στο ρόστερ του τον Λίον Μπέιλι και ενισχύοντας σημαντικά τις επιλογές του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο διεθνής Τζαμαϊκανός έβαλε την υπογραφή του στη συμφωνία με τους «ερυθρόλευκους» και πλέον τίθεται στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα δουλειά με τη νέα του ομάδα.

The Olympiacos family welcomes a new lion: 𝑳𝒆𝒐𝒏 𝑩𝒂𝒊𝒍𝒆𝒚 👋🔴⚪️ pic.twitter.com/jb2qxq9I4Y — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Τζαμαϊκανού ακραίου επιθετικού, Λίον Μπέιλι.

Γεννημένος στις 9 Αυγούστου 1997 στο Kingston, αποκτήθηκε από την Aston Villa, με την οποία πραγματοποίησε 163 συμμετοχές (23 γκολ και 25 ασίστ) και κατέκτησε το UEFA Europa League 2025-2026.

Ο διεθνής Τζαμαϊκανός ποδοσφαιριστής έχει αγωνιστεί στο παρελθόν σε Roma (11 συμμετοχές), Leverkusen (156 συμμετοχές, 39 γκολ, 25 ασίστ) και Genk (77 συμμετοχές, 15 γκολ και 19 ασίστ).

Εχει αγωνιστεί 123 φορές στην Premier League, 119 στη Bundesliga, 44 στην Jupiler Pro League, 35 στο Europa League, 13 στο Champions League και επτά στη Serie A.

Με την εθνική ομάδα της χώρας του έχει χριστεί 41 φορές διεθνής και έχει πετύχει έντεκα γκολ.

Λίον, η οικογένεια του Ολυμπιακού σε καλοσωρίζει και σου εύχεται κάθε επιτυχία.