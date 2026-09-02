Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ της Τετάρτης (2/9) ο Αζεντίν Ουναΐ, ο οποίος αποτελεί την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού.

Οι «πράσινοι» κατάφεραν, έπειτα από διαπραγματεύσεις ημερών, να φτάσουν τελικά σε συμφωνία με την Τζιρόνα για την αγορά του διεθνή Μαροκινού χαφ, για ένα ποσό που φτάνει στα 15 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους.

Ο Ουναΐ αποτελεί, επομένως, την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού, οι οπαδοί του οποίου έχουν ενθουσιαστεί με την επιστροφή του καθώς είχε δείξει και τη σεζόν 2024-25, όταν ήταν δανεικός από τη Μαρσέιγ, τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα.

Ο 26χρονος διεθνής Μαροκινός χαφ προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» το βράδυ της Τετάρτης (2/9), θα υπογράψει το συμβόλαιό του και θα τεθεί στη διάθεση του Τζέικομπ Νίστρουπ, ο οποίος είδε τη διοίκηση να ξοδεύει δεκάδες εκατ. ευρώ για να κάνει πραγματικότητα κάθε μεταγραφική επιθυμία του.