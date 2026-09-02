Σε στεφανιαία νόσο οφείλεται ο θάνατος του Τιμ Κάρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών.

Σύμφωνα με έγγραφα του Τμήματος Δημόσιας Υγείας της Κομητείας του Λος Άντζελες, τα οποία επικαλείται το περιοδικό People, ως αιτία θανάτου του Βρετανού ηθοποιού καταγράφεται η στεφανιαία νόσος.

Στα ίδια έγγραφα αναφέρονται ως άλλες σημαντικές παθήσεις που συνέβαλαν στον θάνατό του το ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου και ο καρκίνος του νεφρού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Κάρι δεν είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για τη στεφανιαία νόσο ή τον καρκίνο του νεφρού.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες είχε αναφέρει την περασμένη Τετάρτη ότι «στις 25 Αυγούστου 2026, στις 23:23, αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση στην περιοχή του οικοδομικού τετραγώνου 10500 της La Maida Street, προκειμένου να διερευνήσουν τον θάνατο ενός άνδρα ηλικίας 80 ετών».

Η αστυνομία επιβεβαίωσε επίσης ότι συντάχθηκε έκθεση για τη διερεύνηση του θανάτου.

Το σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο του 2012

Ο Τιμ Κάρι, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός από την εμβληματική ερμηνεία του ως Dr. Frank-N-Furter στο «The Rocky Horror Picture Show», αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας επί σειρά ετών.

Το 2012 είχε υποστεί βαρύ εγκεφαλικό επεισόδιο την ώρα που έκανε μασάζ, ένα περιστατικό που, όπως είχε αποκαλύψει αργότερα, τον έφερε «υπερβολικά κοντά στον θάνατο».

Μιλώντας στους New York Times το 2025, είχε περιγράψει την εμπειρία του: «Είναι μια παράξενη εμπειρία. Δεν κατάλαβα εκείνη τη στιγμή τι συνέβαινε. Μου το είπαν στο νοσοκομείο και έκαναν επέμβαση στον εγκέφαλό μου, αφαιρώντας, νομίζω, δύο θρόμβους αίματος, κάτι που δημιουργεί μια αρκετά ζοφερή εικόνα. Μου ήταν πολύ δύσκολο να το διαχειριστώ ως εικόνα».

Ο Κάρι είχε προσθέσει ότι αισθανόταν «σαν κάποιος να είχε ανακατέψει το εσωτερικό του εγκεφάλου μου».

Το εγκεφαλικό επεισόδιο προκάλεσε παράλυση στην αριστερή πλευρά του σώματός του, ενώ προσωρινά έχασε και την ικανότητα να μιλά. Ο ίδιος είχε παραδεχθεί ότι το ενδεχόμενο να μην μπορέσει να επικοινωνήσει ξανά τον είχε τρομοκρατήσει.

«Νομίζω ότι ο πατέρας μου έπαθε εγκεφαλικό όταν ήταν 45 ετών και αργότερα πέθανε από πνευμονία», είχε αναφέρει στους New York Times. «Θυμόμουν συνεχώς τη μητέρα μου να μιλά για τις επισκέψεις της στο νοσοκομείο. Εκείνος μπορούσε μόνο να ανοιγοκλείνει τα μάτια του για να απαντήσει “ναι” ή “όχι”. Αυτό ήταν κάτι που φοβόμουν πολύ. Δεν ήθελα να συμβεί και σε μένα. Ήταν πολύ παράξενο να μην μπορώ να μιλήσω και ήταν δύσκολο να ξαναβρώ τη φωνή μου».

Ο Κάρι κατάφερε τελικά να ανακτήσει την ομιλία του, ωστόσο δεν μπόρεσε να περπατήσει ξανά και έκτοτε χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο.

Σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες τον Σεπτέμβριο του 2025, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από το «The Rocky Horror Picture Show», είχε αναφερθεί εκ νέου στην κατάσταση της υγείας του.

«Ακόμη δεν μπορώ να περπατήσω, γι’ αυτό βρίσκομαι σε αυτή την ανόητη καρέκλα, και αυτό είναι πολύ περιοριστικό», είχε πει στο κοινό.

«Δεν πρόκειται να τραγουδήσω ούτε να χορέψω σύντομα», είχε προσθέσει. «Εξακολουθώ να αντιμετωπίζω πραγματικά προβλήματα με το αριστερό μου πόδι».

Η μακρά πορεία του στον κινηματογράφο και το θέατρο

Ο Τιμ Κάρι είχε διαγράψει μια μακρά καριέρα στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, έχοντας αποσπάσει τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Tony.

Ανάμεσα στους γνωστότερους κινηματογραφικούς ρόλους του ήταν εκείνοι στις ταινίες «Annie» και «Clue», καθώς και οι εμφανίσεις του ως υπάλληλος του ξενοδοχείου στο «Home Alone 2: Lost in New York» και ως Long John Silver στο «Muppet Treasure Island».

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές ερμηνείες του ήταν εκείνη του Pennywise στην τηλεοπτική μίνι σειρά «It» του ABC, η οποία βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα τρόμου του Στίβεν Κινγκ που κυκλοφόρησε το 1986.

Το 2025 ο Κάρι είχε κυκλοφορήσει επίσης τα απομνημονεύματά του με τίτλο «Vagabond».