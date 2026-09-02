Σε μια δοκιμή με ιδιαίτερη στρατιωτική και πολιτική σημασία, το γερμανικό Πολεμικό Ναυτικό εκτόξευσε για πρώτη φορά βαλλιστικούς πυραύλους από πολεμικό πλοίο, δοκιμάζοντας το ισραηλινό σύστημα LORA στον Βόρειο Ατλαντικό.

Τουλάχιστον δύο βαλλιστικοί πύραυλοι Naval LORA εκτοξεύθηκαν τη νύχτα προς την Τετάρτη από τη φρεγάτα F125 «Sachsen-Anhalt». Σύμφωνα με τη γερμανική πλευρά και την κατασκευάστρια Israel Aerospace Industries, και οι δύο δοκιμές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και οι πύραυλοι ακολούθησαν τις προβλεπόμενες τροχιές τους, πλήττοντας τους στόχους.

Η κίνηση εντάσσεται στη στροφή της Γερμανίας προς όπλα μεγαλύτερου βεληνεκούς και δυνατότητες πλήγματος σε μεγάλο βάθος, καθώς το Βερολίνο και άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες επιχειρούν να καλύψουν κενά που έχουν αναδειχθεί μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αυξανόμενη αντίληψη απειλής από τη Ρωσία.

«Γράψαμε ιστορία για το γερμανικό Ναυτικό»

Ο επιθεωρητής του γερμανικού Πολεμικού Ναυτικού, αντιναύαρχος Γιαν Κρίστιαν Καάκ, χαρακτήρισε τη δοκιμή ορόσημο για τις γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Όπως ανέφερε, το σύστημα απέδειξε ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μονάδες του γερμανικού στόλου, ενώ η δυνητική εμβέλειά του ξεπερνά τις δυνατότητες που διέθεταν μέχρι σήμερα τα γερμανικά πολεμικά πλοία.

«Για την προστασία της Γερμανίας και των συμμάχων μας, αυτή η δοκιμή σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο στην αποτροπή και την αμυντική ετοιμότητα στη θάλασσα», δήλωσε.

Για τη Γερμανία η δοκιμή έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η Bundeswehr δεν διαθέτει σήμερα βαλλιστικούς πυραύλους στο οπλοστάσιό της. Εάν το Βερολίνο προχωρήσει τελικά στην προμήθεια του LORA, θα πρόκειται για την πρώτη επιχειρησιακή ένταξη βαλλιστικού πυραύλου στις σύγχρονες γερμανικές ένοπλες δυνάμεις.

Τι μπορεί να κάνει ο LORA

Το LORA – ακρωνύμιο του Long-Range Artillery – είναι ένας βαλλιστικός πύραυλος εδάφους-εδάφους, ο οποίος έχει σχεδιαστεί για πλήγματα ακριβείας εναντίον στρατηγικών στόχων σε μεγάλη απόσταση.

Η Israel Aerospace Industries αναφέρει ως πιθανούς στόχους αντιαεροπορικά και πυραυλικά συστήματα, αεροπορικές βάσεις, κέντρα διοίκησης και στρατιωτικές υποδομές, ενώ η ναυτική έκδοση μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εναντίον στόχων στην ξηρά όσο και στη θάλασσα.

Η επίσημη τεχνική σελίδα της IAI δίνει για το σύστημα εμβέλεια από 90 έως 430 χιλιόμετρα, βάρος περίπου 1.600 κιλά και καθοδήγηση GPS/INS, με αναφερόμενη κυκλική απόκλιση περίπου 10 μέτρων.

Το γερμανικό υπουργείο Άμυνας, πάντως, έκανε λόγο στο Reuters για δυνατότητα έως 500 χιλιομέτρων, γεγονός που πιθανώς αφορά τη διαμόρφωση που εξετάζεται για τη Γερμανία ή διαφορετικό τρόπο υπολογισμού της επιχειρησιακής εμβέλειας. Η ακριβής διαμόρφωση μιας ενδεχόμενης γερμανικής αγοράς δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί.

Η «Sachsen-Anhalt» δεν έχει ακόμη εξοπλιστεί μόνιμα με LORA

Έχει σημασία ότι η επιτυχημένη εκτόξευση δεν σημαίνει πως οι γερμανικές φρεγάτες F125 διαθέτουν ήδη το συγκεκριμένο όπλο ως μέρος του μόνιμου οπλισμού τους.

Για τη δοκιμή τοποθετήθηκαν στο κατάστρωμα πτήσης της «Sachsen-Anhalt» ειδικοί κάνιστροι εκτόξευσης, μαζί με το απαιτούμενο σύστημα διοίκησης και ελέγχου.

Οι εικόνες από τη δοκιμή δείχνουν δύο εκτοξευτές στο πίσω κατάστρωμα της φρεγάτας, με έναν πύραυλο να εκτοξεύεται από τον καθένα.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Operational Experimentation – OPEX, μέσω του οποίου το γερμανικό Ναυτικό δοκιμάζει τεχνολογίες πριν αποφασίσει αν και με ποιον τρόπο θα τις εντάξει επιχειρησιακά στον στόλο του.

Η πρωτοβουλία συνδέεται με το ευρύτερο σχέδιο «Marine 2035 and Beyond», το οποίο προβλέπει ότι τα γερμανικά πολεμικά πλοία θα πρέπει να μπορούν να επιχειρούν σε συγκρούσεις υψηλής έντασης στον Βόρειο Ατλαντικό, τη Βόρεια Θάλασσα και τη Βαλτική και να αντιμετωπίζουν στόχους σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις από ό,τι σήμερα.

Από τα Taurus στους βαλλιστικούς πυραύλους

Μέχρι σήμερα, η βασική γερμανική δυνατότητα πλήγματος σε αποστάσεις εκατοντάδων χιλιομέτρων βασίζεται στον πύραυλο cruise Taurus, ο οποίος εκτοξεύεται από μαχητικά αεροσκάφη και έχει επίσημη εμβέλεια άνω των 500 χιλιομέτρων.

Η Bundeswehr διαθέτει περίπου 600 Taurus, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται η αναβαθμισμένη έκδοση Taurus NEO, η παραγωγή της οποίας σχεδιάζεται να αρχίσει το 2029.

Ο LORA, ωστόσο, ανήκει σε διαφορετική κατηγορία. Ως βαλλιστικός πύραυλος ακολουθεί διαφορετικό προφίλ πτήσης και κινείται με πολύ υψηλότερες ταχύτητες από έναν συμβατικό πύραυλο cruise, καθιστώντας δυσκολότερη την αναχαίτισή του.

Το σημαντικότερο για το γερμανικό Ναυτικό είναι ότι μια ναυτική έκδοση θα μπορούσε να προσφέρει δυνατότητα πλήγματος στόχων εκατοντάδες χιλιόμετρα μέσα στην ενδοχώρα χωρίς να απαιτείται η απογείωση μαχητικών αεροσκαφών.

Δεν έχει ακόμη αποφασιστεί η αγορά

Παρά τις δηλώσεις περί «νέου κεφαλαίου», το Βερολίνο δεν έχει ακόμη ανακοινώσει οριστική συμφωνία αγοράς του LORA.

Η επιτυχημένη δοκιμή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς πιθανή προμήθεια, με γερμανικά δημοσιεύματα να αναφέρουν ότι οι σχετικές διαδικασίες αναμένεται πλέον να προχωρήσουν.

Η Γερμανία συμμετέχει παράλληλα σε πολυεθνικά ευρωπαϊκά προγράμματα για την ανάπτυξη όπλων μεγάλου βεληνεκούς, γεγονός που σημαίνει ότι το ισραηλινό σύστημα είναι μία από τις επιλογές που εξετάζονται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης αναδιάρθρωσης των δυνατοτήτων στρατηγικού πλήγματος.

Η δοκιμή όμως αλλάζει ήδη ένα δεδομένο: για πρώτη φορά το γερμανικό Ναυτικό απέδειξε στην πράξη ότι μπορεί να εκτοξεύσει βαλλιστικό όπλο μεγάλου βεληνεκούς από πλοίο επιφανείας.

Και σε μια περίοδο κατά την οποία το ΝΑΤΟ επαναπροσανατολίζει μεγάλο μέρος της στρατιωτικής του σχεδίασης προς την αποτροπή της Ρωσίας, η δυνατότητα αυτή αποκτά σημασία πολύ μεγαλύτερη από μια απλή τεχνική δοκιμή.