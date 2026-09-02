Πίσω από τις κλειστές πόρτες χιλιάδων σπιτιών εξακολουθεί να εκτυλίσσεται ένας εφιάλτης που πολλές φορές παραμένει αόρατος μέχρι τη στιγμή της καταγγελίας, μιας κλήσης στο «100» ή της ενεργοποίησης του Panic Button.

Τα τελευταία στοιχεία για την ενδοοικογενειακή βία στην Ελλάδα αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος: μόνο μέχρι και τον Ιούλιο του 2026 η Ελληνική Αστυνομία είχε διαχειριστεί 12.373 περιστατικά, ενώ ολόκληρο το 2025 ο αντίστοιχος αριθμός είχε φτάσει τα 22.875.

Την ίδια στιγμή, γυναίκες που κατάφεραν να ξεφύγουν από κακοποιητικές σχέσεις περιγράφουν ξυλοδαρμούς, απειλές, χρόνια φόβου και τη στιγμή που αποφάσισαν ότι έπρεπε να φύγουν για να επιβιώσουν.

12.373 περιστατικά μέσα σε επτά μήνες

Τα επίσημα στοιχεία που παρουσιάστηκαν από την κυβέρνηση δείχνουν ότι η ΕΛ.ΑΣ. διαχειρίστηκε 22.875 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας το 2025 και άλλα 12.373 από τον Ιανουάριο έως και τον Ιούλιο του 2026. Παράλληλα, σε ολόκληρη τη χώρα λειτουργούν πλέον 63 Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας.

Οι αριθμοί αυτοί δεν είναι απλώς μια στατιστική καταγραφή. Αντιπροσωπεύουν περιστατικά στα οποία χρειάστηκε να υπάρξει κάποια μορφή αστυνομικής διαχείρισης, από καταγγελία και επέμβαση μέχρι σχηματισμό δικογραφίας ή σύλληψη.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι από τα περιστατικά που καταγράφηκαν μέσα στο 2026 έχουν πραγματοποιηθεί 7.546 συλλήψεις δραστών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στη Δικαιοσύνη.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία για το Panic Button.

Από την έναρξη λειτουργίας του, 14.666 γυναίκες έχουν λάβει την εφαρμογή, ενώ περίπου 2.700 την έχουν ήδη ενεργοποιήσει, ειδοποιώντας την Αστυνομία ότι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο. Τα στοιχεία δόθηκαν από την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. στο πλαίσιο του ρεπορτάζ του MEGA.

Τα στοιχεία της ίδιας της Ελληνικής Αστυνομίας δείχνουν πόσο απότομα αυξήθηκε ο όγκος των περιστατικών που έφταναν στις Αρχές.

Το 2024 καταγράφηκε αύξηση 91% στα περιστατικά που διαχειρίστηκε η ΕΛ.ΑΣ. σε σχέση με το 2023, με 10.491 περισσότερες δικογραφίες. Την ίδια χρονιά πραγματοποιήθηκαν 32.523 κλήσεις στην Άμεση Δράση για ενδοοικογενειακή βία, δηλαδή περίπου 90 την ημέρα, ενώ οι ενεργοποιήσεις του Panic Button αυξήθηκαν κατά 221%.

Η μεγάλη αύξηση των καταγεγραμμένων περιστατικών, πάντως, δεν μπορεί να ερμηνευθεί αυτόματα ως αντίστοιχη αύξηση της πραγματικής ενδοοικογενειακής βίας.

Ένα μέρος της μπορεί να συνδέεται με την εντονότερη παρουσία του προβλήματος, αλλά ταυτόχρονα η δημιουργία ειδικών αστυνομικών γραφείων, η μεγαλύτερη ενημέρωση, το Panic Button και η αυξημένη κοινωνική ευαισθητοποίηση μπορούν να οδηγήσουν περισσότερα θύματα να καταγγείλουν περιστατικά που στο παρελθόν θα παρέμεναν κρυφά.

Αυτό ακριβώς αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες δυσκολίες στην αποτύπωση του φαινομένου: οι αστυνομικοί αριθμοί μετρούν κυρίως τη βία που φτάνει στις Αρχές, όχι το σύνολο της βίας που συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες.

Η Κατερίνα έζησε τρία χρόνια με τον φόβο

Πίσω από αυτούς τους αριθμούς βρίσκονται ιστορίες όπως εκείνη της Κατερίνας. Η γυναίκα περιέγραψε στο MEGA ότι επί τρία χρόνια δεχόταν συστηματική σωματική και ψυχολογική κακοποίηση από τον πρώην σύζυγό της.

Όπως αφηγήθηκε, οι επιθέσεις μπορούσαν να συμβούν ακόμη και μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Για μεγάλο διάστημα παρέμενε στη σχέση εξαιτίας του παιδιού της, μέχρι που μια ημέρα αποφάσισε να φύγει. Πήρε το παιδί μαζί της και, ενώ ήταν χτυπημένη και αιμόφυρτη, μπήκε σε ταξί και ζήτησε να μεταφερθεί στην Αστυνομία.

Σήμερα βρίσκεται σε δομή για κακοποιημένες γυναίκες και περιγράφει με δύο λέξεις τη διαφορά στη ζωή της: «Νιώθω ασφάλεια».

«Με χτύπησε ενώ ήμουν έγκυος»

Ακόμη πιο σκληρή είναι η μαρτυρία της Σοφίας. Όπως περιέγραψε, η βίαιη συμπεριφορά του τότε αρραβωνιαστικού της εκδηλώθηκε την περίοδο που ήταν έγκυος. Η ίδια ανέφερε ότι δεχόταν χτυπήματα ακόμη και όταν αιμορραγούσε, ενώ προσπαθούσε να προστατεύσει με τα χέρια την κοιλιά της.

«Με χτύπησε ενώ ήμουν έγκυος», είναι η φράση που συμπυκνώνει την εμπειρία της.

Η γυναίκα υποστηρίζει επίσης ότι σε ένα από τα περιστατικά κάλεσε το «100» ζητώντας βοήθεια, όμως η ανταπόκριση που έλαβε τότε δεν ήταν αυτή που περίμενε. Τελικά έφυγε μόνη της με ταξί και μετέβη σε νοσοκομείο, όπου γιατρός εμπόδισε τον σύντροφό της να την πάρει μαζί του.

Στη μαρτυρία της υποστήριξε ακόμη ότι ο άνδρας είχε φτάσει στο σημείο να αναζητήσει τρίτο πρόσωπο για να τη σκοτώσει, ώστε να μη γεννηθεί το παιδί. Οι δύο μαρτυρίες παρουσιάστηκαν στο αποψινό ρεπορτάζ του τηλεοπτικού σταθμού.

Οι περίπου 2.700 ενεργοποιήσεις του Panic Button είναι ίσως ο πιο χαρακτηριστικός αριθμός. Δεν πρόκειται για 2.700 απλές εγκαταστάσεις μιας εφαρμογής, αλλά για χιλιάδες περιπτώσεις στις οποίες άνθρωποι θεώρησαν ότι η κατάσταση είχε φτάσει σε τέτοιο σημείο ώστε να ζητήσουν άμεση αστυνομική επέμβαση.

Η εικόνα που διαμορφώνεται είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, υπάρχει πλέον ένα πολύ μεγαλύτερο πλέγμα προστασίας σε σχέση με το παρελθόν: εξειδικευμένα αστυνομικά γραφεία, Panic Button, safe houses, δυνατότητα μεταφοράς θυμάτων και συγκεκριμένα πρωτόκολλα αντιμετώπισης.

Από την άλλη, ο σταθερά μεγάλος αριθμός περιστατικών, οι χιλιάδες συλλήψεις και κυρίως οι μαρτυρίες ανθρώπων που χρειάστηκε να φτάσουν μέχρι το σημείο άμεσου κινδύνου δείχνουν ότι η ενδοοικογενειακή βία παραμένει ένα από τα σοβαρότερα κοινωνικά και αστυνομικά προβλήματα.

Το ζητούμενο δεν είναι μόνο πόσες φορές θα πατηθεί το Panic Button. Είναι πόσες φορές ένα θύμα θα μπορέσει να ζητήσει βοήθεια πριν χρειαστεί να το πατήσει.