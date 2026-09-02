Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης σε δασική έκταση στην Κρυσταλλοπηγή, στον δήμο Πρεσπών Φλώρινας, με τις επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής να συνεχίζουν τη μάχη κατάσβεσης μέσα στη νύχτα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 18:00 σε ιδιαίτερα δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση και το έργο των πυροσβεστών.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 8ης ΕΜΟΔΕ και έξι πυροσβεστικά οχήματα, ενώ στη μάχη ρίχτηκαν αρχικά και δύο αεροσκάφη. Την κινητοποίηση των δυνάμεων ανακοίνωσε και επίσημα το Πυροσβεστικό Σώμα.

Με την πτώση του σκοταδιού τα δύο αεροσκάφη σταμάτησαν να επιχειρούν και πλέον το βάρος της κατάσβεσης έχει περάσει αποκλειστικά στις επίγειες δυνάμεις.

Στις 21:15 εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

⚠️ Activation 1⃣1⃣2⃣



🆘 Wildfire in the area #Kristalopigi of the regional unit of #Florina



‼️ Stay alert and follow the instructions of the Authorities



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) September 2, 2026

Παράλληλα με την επιχείρηση κατάσβεσης έχει ήδη ξεκινήσει η διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.

Για τον σκοπό αυτό κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κοζάνης, το οποίο θα εξετάσει τα στοιχεία από την περιοχή προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια της φωτιάς.

Η προσπάθεια των πυροσβεστών αναμένεται να συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, με την εικόνα του μετώπου να επανεκτιμάται διαρκώς.