Η Όσναμπρικ άνοιξε το σκορ κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου, για το κύπελλο Γερμανίας, με γκολάρα του Μάισνερ στο 5ο λεπτό.

Οι Βαυαροί μπήκαν στο ματς ως το μεγάλο φαβορί για τη νίκη, στο 5ο λεπτό όμως έμειναν πίσω στο σκορ και μάλιστα με τρόπο που εντυπωσίασε τους πάντες.

Ο Μάισνερ, βλέποντας τον τερματοφύλακα να μην είναι και στην καλύτερη θέση, έπιασε ένα τρομερό σουτ και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0, τρελαίνοντας συμπαίκτες και οπαδούς.

Η χαρά της Όσναμπρικ, όμως, δεν κράτησε πολύ, καθώς στο 18′ ο Κέιν έκανε το 1-1 και στο 24′ ο Μπίσοφ έγραψε το 1-2, κάνοντας την ανατροπή για τη Μπάγερν.