Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε η Μπέττυ Μπαζιάνα για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συνοδεύοντας τον Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση.

Η στυλιστική της επιλογή τράβηξε τα βλέμματα, καθώς το ολόλευκο σύνολο με την one-shoulder διαγώνια κοπή και τις αναφορές σε αρχαιοελληνική γραμμή ήταν το ίδιο που είχε επιλέξει και στις 25 Μαΐου 2026, στην πρώτη επίσημη παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο.

Η Μπέττυ Μπαζιάνα στην παρουσίαση του κόμματος στο Θησείο

Η επιλογή του ίδιου outfit και ο συμβολισμός

Η επιλογή να εμφανιστεί με το συγκεκριμένο ρούχο τύπου τόγκα σε δύο από τις σημαντικότερες πολιτικές στιγμές του σχηματισμού αντιμετωπίζεται ως μια κίνηση με ξεκάθαρο συμβολισμό. Στον χώρο της μόδας, η επανάληψη ενός επιτυχημένου look σε κομβικά γεγονότα συχνά λειτουργεί ως «γούρι» ή ως δήλωση σταθερότητας, δίνοντας έμφαση στην ουσία της παρουσίας και όχι στη διαρκή αλλαγή ενδυματολογικών επιλογών.

Το ολόλευκο σύνολο, με τον έναν ώμο ακάλυπτο, συνδυάστηκε εκ νέου με λιτά αξεσουάρ, διατηρώντας την ίδια αισθητική γραμμή που είχαμε δει στην προηγούμενη δημόσια παρουσία της.