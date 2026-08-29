Η μαγνητική τομογραφία έδειξε ότι ο Τομ Λουσέ υπέστη θλάση στον δεξιό τετρακέφαλο και δεν βρίσκεται, φυσικά, στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο.

Οι «ασπρόμαυροι» αντιμετωπίζουν την ομάδα του Περιστερίου, την Κυριακή (30/8), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League και τα προβλήματα δεν λείπουν για τον Αλέσιο Λίσι.

Ο Ιταλός τεχνικός ήξερε ότι δεν θα είχε στη διάθεσή του τους Καμαρά, Μεϊτέ, Σαρρή που ακολούθησαν πρόγραμμα θεραπείας και τον Ντεσπόντοφ που συνέχισε το ατομικό του πρόγραμμα και τώρα έμαθε ότι δεν θα υπολογίζει ούτε στον Λουσέ.

Η μαγνητική τομογραφία που έκανε έδειξε ότι έχει υποστεί θλάση στον δεξιό τετρακέφαλο και η κατάστασή του θα επανεκτιμάται καθημερινά.

Στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο βρίσκονται οι Παβλένκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κένι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιαννούλης, Μπάμπα, Γκόμεζ, Τέιλορ, Θυμιάνης, Σανταμαρία, Ζαφείρης, Πέλκας, Τάισον, Άλι, Σορετίρε, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ, Μύθου.