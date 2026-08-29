Παρουσία του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος έστειλε μήνυμα στήριξης στην ομάδα μετά τον αποκλεισμό στην Ευρώπη, έγινε η προπόνηση του ΠΑΟΚ το Σάββατο (29/8).

Η σεζόν δεν άρχισε καλά για τους «ασπρόμαυρους» καθώς έμειναν από τον Αύγουστο εκτός Ευρώπης, μετά τον αποκλεισμό από τη Μπραν στα play off του Europa Conference League.

Το κλίμα, επομένως, γύρω από την ομάδα δεν είναι και το καλύτερο, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ να στέλνει μήνυμα στήριξης στον προπονητή Αλέσιο Λίσι και στους παίκτες με την παρουσία του στην προπόνηση του Σαββάτου (29/8).

Έχοντας μαζί του τους δύο γιους του, Γιώργο και Νίκο, ο Ιβάν Σαββίδης βρέθηκε στη Νέα Μεσημβρία για να παρακολουθήσει την προπόνηση του ΠΑΟΚ, θέλοντας με αυτή την κίνησή του να δείξει ότι είναι δίπλα στον προπονητή και τους παίκτες.

Αυτό που περιμένει πλέον ο Σαββίδης, όπως και οι οπαδοί, είναι ο «δικέφαλος του βορρά» να βγάλει αντίδραση μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό, έχοντας μπροστά του το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Ατρόμητο για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.