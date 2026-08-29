Ανησυχίες στις βρετανικές υπηρεσίες ασφαλείας προκαλεί η θέση ενός πολυτελούς ξενοδοχείου στην Κύπρο, καθώς από τα υψηλότερα σημεία του υπάρχει θέα προς τη στρατιωτική βάση της RAF στο Ακρωτήρι.

Όπως αποκαλύπτει η Telegraph, πρόκειται για το 16ώροφο City of Dreams Mediterranean, ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά συγκροτήματα της Κύπρου, το οποίο βρίσκεται στη δυτική Λεμεσό και σε σχετικά μικρή απόσταση από τις βρετανικές εγκαταστάσεις.

Το ζήτημα που εξετάζουν οι Βρετανοί δεν είναι απλώς η γειτνίαση του ξενοδοχείου με τη βάση. Η ανησυχία αφορά κυρίως το γεγονός ότι από τα ψηλότερα σημεία του κτιρίου μπορεί να υπάρχει οπτική επαφή με τμήματα των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και την αεροπορική δραστηριότητα στην περιοχή.

Γιατί ανησυχούν οι Βρετανοί

Η βάση του Ακρωτηρίου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Βρετανίας εκτός Ηνωμένου Βασιλείου και έχει ιδιαίτερη σημασία για τις επιχειρήσεις του Λονδίνου στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Η συστηματική παρατήρηση της δραστηριότητας μιας στρατιωτικής βάσης μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για τον ρυθμό των πτήσεων, τους τύπους αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται και τις αλλαγές στην επιχειρησιακή δραστηριότητα.

Η Telegraph επισημαίνει ότι οι ανησυχίες συνδέονται με την κινεζική επιχειρηματική παρουσία πίσω από το ξενοδοχειακό συγκρότημα.

Οι κεραίες (σε κύκλο) της RAF Ακρωτήρι είναι ορατές από τους υψηλότερους ορόφους του ξενοδοχείου City of Dreams Mediterranean

Ωστόσο, υπάρχει μία σημαντική διευκρίνιση: δεν υπάρχει δημόσια απόδειξη ότι το συγκεκριμένο ξενοδοχείο έχει χρησιμοποιηθεί για κατασκοπεία ή ότι έχει πραγματοποιηθεί από εκεί επιχείρηση παρακολούθησης της βρετανικής βάσης.

Η κινεζική σύνδεση

Το City of Dreams Mediterranean λειτουργεί από τη Melco Resorts & Entertainment, τον όμιλο που έχει επικεφαλής τον επιχειρηματία Lawrence Ho.

Η επένδυση, ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα τουριστικά projects που έχουν πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Το City of Dreams διαθέτει το πρώτο ολοκληρωμένο καζίνο στην Ευρώπη, με «κουλοχέρηδες» και τραπέζια παιχνιδιών

Η κινεζική σύνδεση είναι αυτή που προσδίδει μεγαλύτερο βάρος στις ανησυχίες των βρετανικών αρχών, σε μία περίοδο κατά την οποία το Λονδίνο αντιμετωπίζει το Πεκίνο ως σημαντική πρόκληση στον τομέα της εθνικής ασφάλειας.

Το Ακρωτήρι στο επίκεντρο

Η βρετανική βάση στο Ακρωτήρι έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία λόγω της θέσης της στην Ανατολική Μεσόγειο.

Από εκεί επιχειρούν βρετανικά αεροσκάφη και η βάση χρησιμοποιείται για αποστολές που σχετίζονται με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου επιτρέπει στη Βρετανία να διατηρεί στρατιωτική παρουσία σε μία περιοχή που βρίσκεται κοντά σε ζώνες κρίσης, γεγονός που καθιστά την ασφάλεια των εγκαταστάσεων ιδιαίτερα σημαντική.

Η Telegraph αναδεικνύει έτσι ένα ερώτημα που απασχολεί τις βρετανικές υπηρεσίες: μπορεί ένα πολυτελές ξενοδοχείο, λόγω της θέσης και του ύψους του, να προσφέρει σε κάποιον τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη δραστηριότητα μιας κρίσιμης στρατιωτικής βάσης;