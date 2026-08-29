Δύο αεροσκάφη Embraer E190 της Airlink πρόσφεραν στους οπαδούς του ράγκμπι ένα απροσδόκητο θέαμα πριν από την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας Νότιας Αφρικής με την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας στο DHL Stadium του Κέιπ Τάουν, πετώντας σε χαμηλό ύψος πάνω από τον χώρο του αγώνα, λίγα λεπτά πριν από την έναρξη.

Η εντυπωσιακή πτήση τράβηξε γρήγορα την προσοχή των θεατών σε ολόκληρη τη Νότια Αφρική, καθώς από ορισμένες γωνίες λήψης τα αεροσκάφη φαίνονταν απίστευτα κοντά στην οροφή του σταδίου.

WATCH: Two specially liveried Airlink Embraer E-Jets performed a low-level formation flyover of Cape Town’s DHL Stadium.



The jets appear dangerously close to the roof. pic.twitter.com/6tVoKZSyuH — Clash Report (@clashreport) August 29, 2026

Όμως, η σημερινή πτήση αναβίωσε μια νοτιοαφρικανική παράδοση του ράγκμπι που χρονολογείται από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι του 1995 στο Ellis Park, όταν ένα Boeing 747 της South African Airways πέρασε πάνω από το κατάμεστο στάδιο του Γιοχάνεσμπουργκ σε εξαιρετικά χαμηλό υψόμετρο.