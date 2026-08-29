Η φαντασία και το θράσος των απατεώνων δεν περιγράφονται. Στόχος όπως πάντα ηλικιωμένα ανυποψίαστα άτομα που κυρίως διαμένουν μόνα τους.

του ανταποκριτή μας από το Lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Αυτή τη φορά οι απατεώνες ξεπέρασαν και τον εαυτό τους, αφού αρχικά τηλεφώνησαν σε μια ηλικιωμένη στη Λιβαδειά ως «εφοριακοί» και όταν η γυναίκα διέκοψε την τηλεφωνική επικοινωνία γιατί κάτι υποψιάστηκε, μετά από λίγο τηλεφώνησαν ξανά σε συγγενικό της πρόσωπο, λέγοντας ότι είναι αστυνομικοί και ότι θέλουν τη βοήθειά τους να πιάσουν τους απατεώνες.

Έτσι η ηλικιωμένη πείστηκε να βγάλει τα 70.000 ευρώ σε μια μαύρη σακούλα και να την βγάλει έξω στην αυλή, ώστε να είναι το δόλωμα για τους απατεώνες και να τους συλλάβουν οι αστυνομικοί.

Οι απατεώνες πέρασαν σαν κύριοι με το μαύρο BMW της παρακάτω φωτογραφίας, πήραν τη σακούλα με τα 70 χιλιάρικα και εξαφανίστηκαν.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λιβαδειάς μετά από έρευνα που έκαναν κατάφεραν να εντοπίσουν το αυτοκίνητο με το οποίο κινήθηκαν οι δράστες και σε επιχείρηση που έγινε με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών και της Ο.Π.ΔΙ. της ίδιας Υπηρεσίας, κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν από τους απατεώνες.

Σε νομότυπη έρευνα που διενεργήθηκε στο σπίτι του, καθώς και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν -4- κινητά τηλέφωνα, -3- κάρτες τραπεζών και το χρηματικό ποσό των -750- ευρώ. Επίσης, κατασχέθηκε και το προαναφερόμενο όχημα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της εν λόγω απάτης.

Όπως συλληφθείς έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις διωκτικές Αρχές, για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, κλοπή, διακεκριμένη φθορά και άλλα αδικήματα.

Συμβουλές από την αστυνομία

Σημειώνεται ότι, οι επιτήδειοι, είτε τυχαία, είτε έχοντας συγκεντρώσει σχετικές πληροφορίες, τηλεφωνούν στα θύματά τους ή τα πλησιάζουν αιφνιδιαστικά και χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα, όπως ότι είναι δήθεν «υπάλληλοι του ΔΕΔΗΗΕ», «λογιστές», «εφοριακοί», «αστυνομικοί», «δικηγόροι», γνωστοί συγγενών τους κ.λπ., ζητούν χρήματα και κοσμήματα με διάφορες προφάσεις, όπως για παράδειγμα την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, την ύπαρξη κάποιας ηλεκτρολογικής βλάβης στο σπίτι που δήθεν θα «καταστρέψει» τα πολύτιμα αντικείμενα που υπάρχουν στο εσωτερικό του, την δήλωση ή καταγραφή τους για την αποφυγή υποτιθέμενου προστίμου από την εφορία, την εξόφληση τυχόν κάποιου χρέους των ίδιων ή για λογαριασμό συγγενικών τους προσώπων κ.λπ.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αστυνομία συνιστά:

Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι σας καλούν τηλεφωνικά ή εμφανίζονται ως δήθεν λογιστές ή υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας, όπως του ΔΕΔΗΗΕ ή άλλου φορέα, για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Επισημαίνεται ότι από Δημόσιες Υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να απαιτούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων ή κοσμημάτων, για υπηρεσίες που παρέχουν.

Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών – φιλικών προσώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού – φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο).Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα ή κοσμήματα και επίσης να μην δέχεστε άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

και επίσης άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού. Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση επείγουσας ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κ.λπ.), για να βοηθήσετε το έργο των διωκτικών αρχών.

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.