Ένα ακόμη τροχαίο ατύχημα με τις γνωστές «γουρούνες» σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου σε δρόμο του Ηρακλείου Κρήτης, στην Αχλάδα Μαλεβιζίου.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τετράτροχο όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο τουρίστες εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε χαράδρα.

Από την πτώση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες, οι οποίοι διακομίστηκαν από το ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο, με τον έναν σε σοβαρότερη κατάσταση.

Τις συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το τροχαίο ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.