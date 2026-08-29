Δεύτερο συνεχόμενο εντός έδρας παιχνίδι και δεύτερη νίκη για τον Παναιτωλικό, καθώς με γκολ των Γκράναθ και Σουμά επικράτησε της Καλαμάτας, η οποία δεν έχει ακόμη βαθμό, με 2-0.

Αρκετά σκληρό το ματς στα πρώτα του λεπτά, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με τις δυο ομάδες να είναι επιφυλακτικές. Η πρώτη φάση ήρθε στο 14’, με τον Κουτσερένκο να απομακρύνει το σουτ του Ντιαρά αλλά οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν. Με τον Στρούγγη εκτός λόγω τραυματισμού, ο Μανρίκε εκτέλεσε κόρνερ κι ο Γκράναθ με κεφαλιά σκόραρε για δεύτερη σερί αγωνιστική, κάνοντας το 1-0.

Το παιχνίδι πήρε… φωτιά πάλι στο τέλος του πρώτου μέρους. Αφενός ο Γκέλιος (45’) σταμάτησε τις προσπάθειες των Μεχία, Μαυρία στη μια πλευρά, αφετέρου το οριζόντιο δοκάρι έσωσε Κουτσερένκο (45’+1’) και Παναιτωλικό στο σουτ του Μπονέτο. Στα πρώτα λεπτά της επανάληψης, ο «Τίτορμος» προσπάθησε να «καθαρίσει» το ματς, με τον Μεχία να απειλεί δις (52’, 54’) και τον Μπάντζι (59’) να αστοχεί σε κεφαλιά άμα τη εισόδω στον αγωνιστικό χώρο.

Ο Γκέλιος απέτρεψε τον Γκράναθ (72’) να σκοράρει εκ νέου, με τον Αναστασίου να προχωρά σε τριπλή αλλαγή προκειμένου να «κλειδώσει» τη νίκη. Θα μπορούσε, με τον Άλεξιτς στο 81’, αλλά στο δυνατό σουτ του Σέρβου, η μπάλα βρήκε στο οριζόντιο δοκάρι, έσκασε εκτός τελικής γραμμής κι απομακρύνθηκε. Μικρό το κακό…

Ο Σουμά, στην τελευταία φάση του αγώνα, βρήκε άπλετο χώρο και… κενή από τον Γκέλιο εστία και πέτυχε το παρθενικό του τέρμα για τον Παναιτωλικό, κάνοντας το τελικό 2-0. Ο «Τίτορμος» έφτασε τους έξι βαθμούς και άφησε στο μηδέν την Καλαμάτα που… βιώνει σκληρά – τουλάχιστον στο ξεκίνημα – τις δυσκολίες της Super League.

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Γκράναθ, Μεχία (58’ Μπάντζι), Μπάσι, Τζενεπό (78’ Άλεξιτς), Μανρίκε, Σατσιάς (78’ Νακαμπά), Εστεμπάν (78’ Σούμα), Κόγιτς (65’ Εράκοβιτς), Μαυρίας, Στάγιτς.

Καλαμάτα (Γιώργος Χριστοφιλέας): Γκέλιος, Στρούγγης, Ντιαρά (58’ Καρεασό), Κατάλντι (82’ Λιατσικούρας), Σίγκουρντσον (82’ Μάρτιν), Αλόνσο, Μορέιρα, Καλουτσικίδης, Χάμζα (62’ Αγγελής), Μπονέτο (58’ Χατζηθεοδωρίδης), Ροντρίγκες.