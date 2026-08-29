Στην Πάτρα μεγάλη ήταν η αναστάτωση, η οποία προκλήθηκε στον επιβατικό σταθμό «Παναγιώτης Κανελλόπουλος», όταν ένα κοριτσάκι μόλις δύο ετών βρέθηκε εγκλωβισμένο μέσα σε κλειδωμένο αυτοκίνητο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα του παιδιού επιχείρησε να ανοίξει το όχημα, χωρίς όμως να τα καταφέρει, καθώς το σύστημα κλειδώματος φέρεται να παρουσίασε πρόβλημα. Ευτυχώς, άμεσα ενημερώθηκαν οι Αρχές και στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Όμως, καθώς δεν κατέστη δυνατό να ανοίξουν οι πόρτες του αυτοκινήτου, οι πυροσβέστες αποφάσισαν να σπάσουν με προσοχή ένα από τα πλαϊνά παράθυρα. Έτσι, η επέμβαση έγινε με όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, ώστε να μην κινδυνεύσει το μικρό κορίτσι.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το δίχρονο παιδί απεγκλωβίστηκε σώο, δίνοντας τέλος στην αγωνία της μητέρας του και όλων όσοι βρέθηκαν στο συγκεκριμένο σημείο.