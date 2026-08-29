Ο Βόλος και ο Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με τους φιλοξενούμενους να παίζουν με 10 παίκτες και χωρίς προπονητή από το 54′, καθώς αποβλήθηκαν οι Βίτορ Μιρ και Βάλτερ Ματσάρι.

Οι δύο ομάδες μπήκαν με ήττες στο φετινό πρωτάθλημα και ήθελαν να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις τώρα, με τους γηπεδούχους να πατάνε καλύτερα στο ξεκίνημα αλλά να μην έχουν κάποια μεγάλη φάση στο πρώτο 20λεπτο, παρά μόνο δύο δυνατά σουτ του Τζόκα.

Οι φιλοξενούμενοι, από την άλλη πλευρά, ήταν πιο αποτελεσματικοί, καθώς στην πρώτη τους καλή στιγμή, στο 27′, άνοιξαν το σκορ με τον… κεραυνό του Νανού μετά την εκτέλεση φάουλ του Κόλιτς.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ 0-1 και νωρίς στο δεύτερο και συγκεκριμένα στο 54′ τα δεδομένα άλλαξαν, καθώς αποβλήθηκε ο Μιρ με απευθείας κόκκινη, έχοντας σηκώσει ψηλά το πόδι σε διεκδίκηση μπάλας με τον Σιαμπάνη.

Στις διαμαρτυρίες που ακολούθησαν αποβλήθηκε και ο Ματσάρι, με τον Ηρακλή να μένει με 10 παίκτες για το υπόλοιπο παιχνιδιού και παράλληλα χωρίς προπονητή. Μια κατάσταση που εκμεταλλεύθηκε ο Βόλος, ο οποίος μετέφερε το παιχνίδι στο μισό γήπεδο, πιέζοντας για την ισοφάριση.

Αυτή, τελικά, ήρθε στο 84′, όταν έγινε η σέντρα από αριστερά, ο Νανού απομάκρυνε με το κεφάλι, ο Γκονσάλες σούταρε και ο Αθανασιάδης δεν απέκρουσε καλά, με τη μπάλα να περνάει τη γραμμή, όπως είπαν διαιτητής και VAR, πριν την απομακρύνει ο Βούρος (1-1).

Βόλος (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (46’ Γκονζάλες), Γρόσδης, Ες Σαουμπί, Κάργας, Τσοκάνης (63’ Χαραλαμπόγλου), Τζόκα, Μπαρέ (69’ Κόμπα), Φουρτάδο (46’ Κρεσπί), Ουρτάδο, Λάμπρου.

Ηρακλής (Βάλτερ Ματζάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια (78’ Μουνιόθ), Νανού, Καϊμπουέ (72’ Κράιντς), Σουρλής (82’ Τσάκλα), Νιζέ (72’ Ροντρίγκεζ), Μιρ, Κόλιτς (72’ Κούστα).