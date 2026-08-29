Η Χαλ πέτυχε τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές της Premier League με το εκτός έδρας 1-0 επί της Κόβεντρι και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης αναδείχθηκε ξανά MVP του αγώνα.

Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας είχε αναδειχθεί MVP στο 2-0 επί των «κόκκινων διαβόλων» στην πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος και συνέχισε ακάθεκτος, κάνοντας τη διαφορά και στο παιχνίδι με την Κόβεντρι.

Ο Τζολάκης ήταν ξανά πρωταγωνιστής για την ομάδα του κάνοντας και μια εκπληκτική επέμβαση εξ επαφής σε προσπάθεια του Αβονίγι και η Premier League, όπως ανακοίνωσε μέσω της ιστοσελίδας της, τον ανέδειξε ξανά MVP.

Με λίγα λόγια, ο 23χρονος τερματοφύλακας έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στο αγγλικό πρωτάθλημα και αν συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό δεν θα αργήσει να εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του κάποια από τις μεγάλες ομάδες της χώρας.