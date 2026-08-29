Με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να μη δέχεται ούτε τώρα γκολ, κάνοντας και μια επέμβαση που τρέλανε τους Άγγλους, η Χαλ νίκησε με 1-0 την Κόβεντρι εκτός έδρας και έκανε το 2×2 στην Premier League.

Στην πρεμιέρα του αγγλικού πρωταθλήματος ο Έλληνας τερματοφύλακας είχε αναδειχθεί MVP στη μεγάλη νίκη της ομάδας του επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 2-0 και ήταν εξαιρετικός και στη 2η αγωνιστική, με αντίπαλο την Κόβεντρι εκτός έδρας.

Ο Τζολάκης αντέδρασε σωστά όποτε χρειάστηκε, έκανε μια εκπληκτική επέμβαση στο 38ο λεπτό λέγοντας «όχι» στον Αβονίγι που ήταν έτοιμος να πανηγυρίσει και τελικά το γκολ το έβαλε η Χαλ λίγο πριν το τέλος του ματς.

Στο 82ο λεπτό ο Μπελούμι έβγαλε τετ α τετ τον Μίλαρ και αυτός τελείωσε σωστά τη φάση γράφοντας το 0-1, με την ομάδα του Τζολάκη να παίρνει έτσι τη δεύτερη νίκη σε ισάριθμες αγωνιστικές, χωρίς να έχει δεχθεί γκολ ακόμη.