Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Πέμπτης (6/8) σε γεωργική έκταση στην Κρήνη Φαρσάλων. Λίγο μετά τις 17:00 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και τρία αεροσκάφη. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.

«Πυρκαγιά στην περιοχή Κρήνη της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε το μήνυμα του 112.

Επίσης, νωρίτερα είχε εκδηλωθεί φωτιά στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας, η οποία οριοθετήθηκε. Πρόκειται για την δεύτερη φωτιά που ξεσπάσει μέσα σε 48 ώρες σε αυτή την περιοχή .