Η διοργάνωση της Eurovision 2027 βρίσκεται αντιμέτωπη με σοβαρό διοικητικό και πολιτικό αδιέξοδο στη Βουλγαρία, καθώς η επίσημη προθεσμία της 31ης Ιουλίου παρήλθε χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία για τη διοργανώτρια πόλη.

Στο επίκεντρο της διαφωνίας βρίσκεται η πρόταση της κυβερνητικής επιτροπής, υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Ίβο Χρίστοφ, η οποία τάσσεται υπέρ του Μπουργκάς. Βασικός λόγος είναι η επιθυμία της κεντρικής διοίκησης να μην κατευθυνθούν κρατικά κονδύλια δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ σε δήμο στον οποίο ηγείται η αντιπολίτευση, καθώς οι σχέσεις με τον δήμαρχο της πρωτεύουσας, Βασίλ Τερζίεφ, παραμένουν τεταμένες.

Την επιλογή του Μπουργκάς στηρίζει, όπως αναφέρει το flagman.bg και ο γενικός διευθυντής της EBU, Νόελ Κάραν, συνεχίζοντας τη στρατηγική επιλογής πόλεων εκτός των παραδοσιακών πρωτευουσών, όπως συνέβη στο Μάλμε το 2024 και στο Τορίνο το 2022.

Παράλληλα, η EBU εγείρει τεχνικά εμπόδια για τη Σόφια, εστιάζοντας στην ανάγκη αφαίρεσης της εμπορικής ονομασίας «8888» από την κεντρική αρένα, αλλά και στις ήδη προγραμματισμένες εκδηλώσεις στον χώρο για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο του 2027.

Στον αντίποδα, η γενική διευθύντρια της Βουλγαρικής Εθνικής Τηλεόρασης (BNT), Μιλένα Μιλοτίνοβα, επιμένει στην υποψηφιότητα της πρωτεύουσας, επικαλούμενη ανώτερες υλικοτεχνικές υποδομές. Η διοίκηση του φορέα προβάλλει επίσης τον κίνδυνο λειτουργικών προβλημάτων στο καθημερινό πρόγραμμα του σταθμού, σε περίπτωση υποχρεωτικής μετακίνησης του προσωπικού στο Μπουργκάς για περίπου έξι εβδομάδες.

Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων και η παρέμβαση της Dara

Αν και η BNT ανακοίνωσε την εξέταση επιπλέον διευκρινίσεων, πηγές της EBU στη Γενεύη σημειώνουν ότι οι αξιολογήσεις των δύο υποψήφιων πόλεων ολοκληρώθηκαν κατά τις επισκέψεις των αρμόδιων κλιμακίων εντός του Ιουλίου, αποδίδοντας την καθυστέρηση αποκλειστικά στη στάση του τηλεοπτικού φορέα.

Στη συζήτηση για την προβολή της πρωτεύουσας παρενέβη δημόσια και η φετινή νικήτρια του διαγωνισμού, Dara, δηλώνοντας:

«Σόφια. Σόφια για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως γιατί από εκεί μπορεί κανείς να επισκεφθεί πραγματικά όμορφα μέρη. Υπάρχει το Μπελογκραντσίκ, που βρίσκεται κοντά στη Σόφια. Σε δύο ή τρεις ώρες με το αυτοκίνητο φτάνεις και στα βουνά της Ρίλα. Ακόμη και τον Μάιο είναι πανέμορφα.»

Καθώς η EBU δεν δύναται να επιβάλει μονομερώς την απόφασή της χωρίς τη συναίνεση της BNT, αλλά και ο τηλεοπτικός φορέας εξαρτάται άμεσα από την κρατική χρηματοδότηση, η επίλυση του ζητήματος αναμένεται να εξαρτηθεί από τις επόμενες κινήσεις της κυβέρνησης του προέδρου Ρούμεν Ράντεφ.