Ο Τόνι Μπλέρ αγαπά το Πόρτο Χέλι και εκείνο τον Τόνι Μπλέρ, καθώς φέτος είναι η τέταρτη φορά που το επισκέπτεται μαζί με την σύζυγό και τα παιδιά του.

Ο 73χρονος πολιτικός και πρώην Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου βρίσκεται για άλλη μια χρονιά στο κοσμοπολίτικο Πόρτο Χέλι, αυτές τις ημέρες, απολαμβάνοντας τον ήλιο και την θάλασσα της χώρας μας και χωρίς να αλλάξει τις συνήθειες του επιλέγει τα ίδια μέρη κάθε χρόνο προκειμένου να γευματίσει να δειπνήσει ή να απολαύσει το ποτό του, «παρέα» με καλή μουσική.

Μάλιστα, πολλοί ήταν εκείνοι που τον αναγνώρισαν και έσπευσαν είτε να φωτογραφηθούν μαζί του ή να αποτυπώσουν τις καλοκαιρινές διακοπές του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας με τα κινητά τους τηλέφωνα .

Ωστόσο ο επιφανής πολιτικός είχε και μια υψηλή συνάντηση ολίγων λεπτών και με τον Σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγιέντ Αλ Ναχγιάν που βρίσκεται και αυτός στην περιοχή απολαμβάνοντας τις διακοπές του.

Ο Σερ Αντονι Τσαρλς Λίντον Μπλέρ, όπως είναι το όνομα του, χθες μαζί με την οικογένεια του γευμάτισε στην ιστορική ταβέρνα «Παπαδιάς 1958» στο Πόρτο Χέλι, από όπου κάθε καλοκαίρι περνά το διεθνές jet set, βασιλείς και επιχειρηματίες, που επισκέπτονται την περιοχή.

«Με καλοκαιρινή διάθεση, πολύ ευγενικός και συνοδευόμενος από την σύζυγο του και τα παιδιά τους, ο Τόνι Μπλερ απόλαυσε θαλασσινά εδέσματα και Ασύρτικο κρασί» υπογραμμίζει στο Newsbeast o Νικόλαος Παπαδιάς που φρόντισε να μην λείψει τίποτε από την οικογένεια του πρώην πρωθυπουργού με τον οποίο γνωρίζονται πλέον καθώς όπως μας είπε «είναι η τέταρτη χρονιά που ο επιφανής βρετανός πολιτικός επισκέπτεται την ιστορική ταβέρνα στο Πόρτο Χέλι απολαμβάνοντας τις διακοπές του».