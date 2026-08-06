Νέο ξεκίνημα στην εθνική Ουρουγουάης, μετά την αποτυχημένη παρουσία της στο Μουντιάλ 2026, με τον Ντιέγκο Φορλάν να είναι ο νέος προπονητής, αντικαθιστώντας τον Μαρσέλο Μπιέλσα.

Η «σελέστε» ήταν μία από τις μεγάλες απογοητεύσεις του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου καθώς αποκλείστηκε στον όμιλο, με τον Μπιέλσα να απομακρύνεται καθώς δεν κατάφερε να κάνει κάτι καλό.

Το θέμα, επομένως, ήταν ποιος θα τον αντικαταστήσει και ο… κλήρος τελικά έπεσε στον Φορλάν, με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας να ανακοινώνει την πρόσληψή του.

Ο παλαίμαχος άσος, ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές που έχει βγάλει η Ουρουγουάη, θα αναλάβει και την εθνική U20 και το ντεμπούτο του θα γίνει τον Σεπτέμβριο.